Cette entreprise basée sur une idée d’Elon Musk fait faillite : $450 million perdus !

Voilà que la start-up Hyperloop One d’Elon Musk a fait faillite avec près de 450 millions de dollars partis en fumée !

Et si toutes les idées d’Elon Musk ne sont pas toutes aussi bonnes ? Comme nous le prouve la fermeture de l’une des plus anciennes start-ups dans le secteur de l’hyperloop d’ici le 31 décembre. Autrefois soutenue par le groupe Virgin de Richard Branson, Hyperloop One d’Elon Musk a fait faillite !

En effet, cette industrie technologique avait donné vie à une idée d’Elon Musk, publiée dans un livre blanc datant de 2013. Hyperloop One a levé et dépensé des centaines de millions de dollars depuis sa création en 2014. Alors, pourquoi c’est devenu un flop 10 ans après ?

L’idée originale qui se cachait derrière l’hyperloop ?

L’hyperloop ressemble à une utopie ! L’idée c’était de construire de longs tubes scellés sous vide pour transporter des personnes et des marchandises à très grande vitesse. Sauf que 10 ans après, à l’exception d’une poignée de démonstrations techniques et de pistes d’essai, l’idée n’a toujours pas vu le jour.

En cours de route, Hyperloop One a connu de nombreuses mutations, dont une bataille juridique épouvantable entre ses cofondateurs. Elle a pris le nom de Virgin Hyperloop One après l’investissement de Branson en 2017. Mais lorsque Branson a critiqué l’Arabie Saoudite à la suite du meurtre de Jamal Khashoggi en 2018, le Royaume a retiré un projet prévu avec la startup, et le milliardaire s’est retiré de la présidence.

Hyperloop One en faillite ? Qu’advient-elle de l’idée d’Elon Musk ?

L’opérateur portuaire de Dubaï, DP World, a fini par prendre le contrôle majoritaire de la startup. Dans une dernière tentative, ce dernier s’est recentré sur le fret au début de l’année 2022. Il avait supprimé la moitié du personnel et abandonné le nom de Virgin.

DP World se retrouvera avec la propriété intellectuelle d’Hyperloop One, rapporte Bloomberg. Le reste des actifs de la start-up seront vendus. Cela concerne entre autres une piste d’essai à l’extérieur de Las Vegas et d’autres machines. Il faut donc croire que la start-up Hyperloop One, basée sur une idée d’Elon Musk, est aujourd’hui en faillite. Elle fermera définitivement ses portes dans les prochains jours avec l’idée de révolutionner le monde du transport avec !