GAYA lance une édition limitée et ajoute deux nouvelles couleurs à sa palette

Paris, le 8 décembre 2023 – La marque française de vélos électriques GAYA annonce le lancement d’une édition limitée de vélos électriques et l’ajout de deux nouvelles couleurs à sa palette.

Trois couleurs disponibles

La nouvelle édition limitée est disponible en version chromée, un coloris élégant et intemporel qui s’adaptera à tous les styles. Les vélos GAYA sont désormais disponibles en trois couleurs : framboise, vert émeraude et chromé.

Nouvelles teintes pour les modèles Compact et Cargo

En plus de ces nouvelles couleurs, GAYA propose également deux nouvelles teintes pour ses modèles Compact et Cargo : framboise pour le Compact et vert émeraude pour le Cargo. Ces nouvelles couleurs viendront compléter la palette déjà existante de GAYA, qui comprend les couleurs noir, blanc et gris.

Caractéristiques des vélos électriques GAYA

Les vélos GAYA sont conçus pour être pratiques, robustes et durables. Ils sont équipés d’un moteur de 250 W, d’une batterie de 48 V et d’un dérailleur Shimano à 7 vitesses. Ils peuvent transporter jusqu’à 160 kg et ont une autonomie allant jusqu’à 100 km.

Voici une vidéo qui nous montre un petit test :

Les vélos GAYA sont assemblés en France, ce qui garantit un niveau de qualité élevé. Ils sont également équipés d’un système de verrouillage à distance et d’un GPS, ce qui les rend plus sûrs.

Les prix des vélos GAYA restent inchangés. Le Compact est disponible à partir de 2 000 € TTC et le Cargo à partir de 2 700 € TTC.

GAYA, une marque en plein essor

GAYA est une marque française de vélos électriques qui a été fondée en 2021. La marque a connu une croissance rapide depuis sa création, avec un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros en 2022.

GAYA propose des vélos électriques abordables et accessibles à tous. La marque s’engage dans une démarche de développement durable et s’efforce de réduire son impact environnemental.

Les nouvelles couleurs et l’édition limitée de GAYA devraient contribuer à renforcer la popularité de la marque. GAYA est une option intéressante pour les personnes qui recherchent un vélo électrique pratique, robuste et durable.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.