French Days : Vélo électrique Hitway pliable à moins de 400 € chez Fnac !

La mobilité urbaine devient un jeu d’enfant avec le vélo électrique pliable Hitway BK5, star des French Days à moins de 400€ chez Fnac ! Ultra-compact une fois plié, il se faufile partout : métro, bureau ou petit appartement.

Avec ses 70 km d’autonomie et son moteur de 250W, il gravit les côtes sans effort. Léger, équipé de freins à disque et livré avec son cadenas, il transforme vos trajets en véritable partie de plaisir. La ville n’a jamais semblé aussi accessible ! Voici ce qu’il en est

French Days 2025 : Le vélo électrique Hitway, la mobilité pliable à moins de 400€ !

Les French Days débarquent chez Fnac avec une offre qui va faire rouler la ville : le vélo électrique pliable Hitway au prix de 379,99 € chez Fnac ! Léger (24kg) et ultra-compact une fois plié (75x39x69cm), ce VAE blanc devient le compagnon idéal des navetteurs urbains.

Avec son moteur de 250W et sa batterie lithium-ion amovible, il avale allègrement les 25km/h autorisés tout en offrant jusqu’à 70km d’autonomie. Une aubaine pour conjuguer écologie et économie.

Pliez, roulez, économisez : le miracle de la mobilité pratique

La magie opère en quelques secondes : le Hitway se plie pour prendre place dans un coffre de voiture, sous un bureau ou dans un petit appartement. Ses roues de 16 pouces et son cadre en acier carbone assurent stabilité et légèreté, supportant jusqu’à 120kg. Les trois vitesses permettent de s’adapter à toutes les situations urbaines, tandis que les freins à disque garantissent une sécurité optimale. Le kit complet inclut même un cadenas et une pompe !

Performance et autonomie : le pari gagnant de l’électrique accessible

Avec une batterie 36V 8.4Ah qui se recharge en 4-5 heures, ce vélo intelligent gère intelligemment son énergie selon le relief. Le poids du cycliste et le style de conduite. Son moteur arrière de 250W gravit sans sourciller des pentes à 25%. Cela fait de Paris ou Lyon un véritable terrain de jeu. L’indice IP54 le protège des éclaboussures, mais attention : mieux vaut éviter les averses prolongées !

Un équipement complet pour cyclistes malins

La livraison inclut tous les essentiels : batterie amovible, cadenas intégré, pompe à air et chargeur. Le tableau de bord intuitif affiche vitesse et niveau de batterie, tandis que la selle réglable s’adapte aux cyclistes de 1,55m à 1,95m. Parfait pour les trajets maison-bureau ou les balades weekend, ce Hitway combine malicieusement praticité et plaisir de rouler.

French Days : une occasion unique de se mettre à l’électrique

À moins de 400€ pendant les French Days, ce vélo représente l’opportunité idéale pour s’initier à la mobilité douze sans se ruiner. Comparé aux abonnements transports ou au coût de l’essence, l’investissement est rapidement amorti. Disponible exclusivement chez Fnac en version blanc élégant, ce vélo pliable fait définitivement entrer l’électrique dans l’ère du accessible. Alors, prêt à plier le game de la mobilité ?

