Le Yeep Me Day+ Carrier 2 coûte désormais moins de 800€ chez Decathlon ! C’est le moment de le shopper !

YEEP.ME DAY PLUS : Le vélo qui redéfinit l’art de se déplacer en ville

Dans la jungle urbaine, se déplacer avec style, agilité et sans effort relève souvent du défi. Le vélo YEEP.ME DAY PLUS s’impose comme la réponse élégante à cette équation du quotidien. Conçu pour l’asphalte, ce vélo à assistance électrique allie une esthétique épurée à des performances tangibles, le tout avec une maniabilité qui transforme chaque trajet en plaisir simple et sûr. Son cadre ouvert et accessible, son poids contenu sous les 23 kg et ses roues de 26 pouces en font un compagnon urbain aussi pratique que rassurant, prêt à dompter le bitume avec aisance.

Transformer votre vélo en véritable bête de somme ? C’est possible.

Pour ceux qui voient plus loin que le simple trajet, le YEEP.ME DAY PLUS se décline en version « CARRIER ² », une configuration pensée pour la logistique du quotidien. À l’avant, un porte-bagage avec un plateau de 30×30 cm peut supporter jusqu’à 10 kg pour vos courses ou votre sac. À l’arrière, un porte-bagage de 16,5×39,5 cm porte, lui, une charge impressionnante de 25 kg. Une mise en garde essentielle accompagne cette polyvalence : l’ajout d’un éclairage supplémentaire sur les extrémités des porte-bagages est crucial pour garantir une visibilité parfaite lorsque ceux-ci sont utilisés et chargés.

Le duo gagnant : un moteur qui pousse, une autonomie qui rassure

Le cœur de ce vélo urbain bat au rythme d’une mécanique bien huilée. Il est animé par un moteur Bafang de 250W (36V) délivrant un couple de 45 Nm, une puissance discrète mais efficace pour avaler les côtes sans transpirer. Cette assistance est pilotée par une transmission Shimano à 7 vitesses, pour un pédalage toujours optimal. L’autonomie n’est pas en reste : la batterie amovible de 345 Wh (36V – 9,6Ah) promet jusqu’à 60 km d’autonomie*, de quoi couvrir plusieurs jours de trajets urbains sans recharge. Un écran intégré au guidon permet de tout piloter d’un coup d’œil : vitesse, distance, niveau de batterie et choix parmi 5 modes d’assistance.

La sécurité, une priorité intégrée au cadre

La sérénité en ville passe par une maîtrise totale. Le YEEP.ME DAY PLUS l’a bien compris avec un équipement complet dédié à la sécurité. Les freins à disques de 160 mm, avant et arrière, assurent un freinage puissant et progressif par tous les temps. La visibilité n’est pas négligée, avec des feux avant et arrière directement intégrés au cadre, pour être toujours opérationnels. Enfin, les roues de 26 pouces sont chaussées de pneus renforcés contre la crevaison, pour minimiser les mauvaises surprises sur le parcours.

Une garantie totale et un support technique à portée de main

L’engagement de la marque va bien au-delà de la simple vente. Le YEEP.ME DAY PLUS est couvert par une garantie totale de 2 ans, englobant mécanique et électronique. Et surtout, cet engagement se concrétise par un réseau de proximité pour la réparation, présent dans plusieurs pays européens comme la France, la Belgique, l’Allemagne ou l’Espagne. Pour toute question technique ou un SAV, un site support dédié est également à la disposition des utilisateurs, assurant un accompagnement complet.

Un montage simple pour une liberté immédiate

Livré partiellement assemblé, le vélo demande un montage final (roue avant, guidon, pédales) qui est simplifié grâce à une vidéo tutorielle disponible. Les porte-bagages optionnels de la version CARRIER ² sont également à monter. Conçu pour des utilisateurs d’une taille comprise entre 1,55m et 1,80m, ce vélo est le partenaire idéal pour redécouvrir la ville avec légèreté, puissance et un style résolument contemporain.

*L’autonomie indiquée, obtenue en laboratoire dans des conditions spécifiques (mode ECO, charge de 60kg), peut varier selon le poids de l’utilisateur, le relief, la température ou l’intensité d’utilisation du moteur. Elle ne saurait constituer un engagement contractuel.

