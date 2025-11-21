Titan Army casse les prix pour ses moniteurs gaming !

Du 20 novembre au 1er décembre 2025, Titan Army propose une promotion exceptionnelle sur quatre de ses écrans gaming les plus avancés. Une aubaine pour les joueurs exigeants.

À l’occasion du Black Friday, Titan Army met en avant quatre moniteurs gaming de nouvelle génération. Du P2712V en 4K ultra fluide au C24A1H pensé pour les tournois, chaque écran propose des caractéristiques techniques de haut vol. Grâce à des taux de rafraîchissement élevés, une précision colorimétrique soignée et des options ergonomiques avancées, ces modèles s’adressent aussi bien aux joueurs compétitifs qu’aux passionnés d’immersion visuelle.

Des performances extrêmes pour les passionnés de fluidité

Le modèle phare P2712V impressionne d’emblée. Capable de commuter entre deux modes (4K à 160 Hz et Full HD à 320 Hz), il s’adapte instantanément aux besoins du moment. Que ce soit pour créer du contenu visuel de haute volée ou affronter ses adversaires sur des FPS nerveux, ce moniteur assure une fluidité remarquable. C’est possible grâce à sa dalle IPS rapide et son temps de réponse de 1 ms.

Autre point fort, son rendu colorimétrique calibré ΔE<2, avec une couverture sRGB de 135 % et DCI-P3 de 95 %. Les images sont saisissantes de réalisme, tant pour les cinématiques que pour l’édition vidéo. L’éclairage gaming RVB, lui, ajoute une touche immersive bienvenue dans l’environnement de jeu. Profitez du moniteur P2712V à 4K@160Hz sur Amazon pour seulement 237,49 € avec le code promo MNTNMPZE.

Le P2710S, une arme pour les tournois eSport

Pensé pour les compétiteurs, le P2710S propose une dalle QHD 2K (2560×1440) cadencée à 240 Hz. Ce modèle de 27 pouces combine un temps de réponse de 1 ms avec la technologie Adaptive Sync pour éliminer tout flou ou tearing.

Côté visuel, la richesse est aussi au rendez-vous. Avec une couverture sRGB à 135 % et le support HDR400, l’expérience visuelle gagne en contraste et en fidélité. Ergonomiquement, l’écran s’ajuste selon tous les axes. Notez aussi que le mode faible lumière bleue vient soulager les longues sessions de jeu. Commandez le P2710S 240 Hz sur Amazon à 180,49 € avec le code NAIW5XVR.

C24A1H et C27A1H : des alliés immersifs et confortables

Les modèles C24A1H et C27A1H se distinguent par leur format QHD de 24,5 pouces et leur taux de rafraîchissement de 240 Hz. Adaptés à l’eSport, ils offrent une densité de pixels de 120 PPI et un affichage net, même sur les détails périphériques cruciaux pour la réactivité. Le C24A1H est à seulement 81,99 € sur AliExpress et le C27A1H à 109 €.

En matière de confort visuel, Titan Army ne fait pas l’impasse. Réduction de lumière bleue, technologie sans scintillement, prise en charge du HDR10, tout est pensé pour offrir un écran aussi performant que respectueux des yeux. Ajoutez à cela les modes PIP/PBP pour le multitâche. Ces modèles deviennent aussi des outils parfaits pour les créateurs ou télétravailleurs.

