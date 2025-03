Ce vélo électrique pliable peut facilement se transporter dans une valise classique

Bike Friday, marque célèbre pour ses vélos pliants, a récemment dévoilé un nouveau modèle qui porte le nom d’All-Day. C’est un vélo électrique pliable qui se distingue par sa capacité à se ranger dans une valise standard. Cette avancée offre une solution idéale pour les cyclistes nomades et les voyageurs fréquents.

Un vélo électrique pliable qui rentre dans votre valise

Ce nouveau modèle de Bike Friday pèse 33 livres, donc environ 15 kg. Il s’équipe du moteur Bosch Performance Line SX, qu’on reconnaît pour sa légèreté et son efficacité. Aussi, ce vélo se plie en 20 secondes. De cette manière, on peut vite naviguer entre le mode cycliste et le mode piéton. Sa conception ingénieuse lui permet par ailleurs de se loger dans une valise standard. Ceci facilite son transport lors de voyages en avion ou en train.

Ce vélo électrique pliable qui se range dans une valise propose également plusieurs configurations de transmission. Cela inclut des systèmes à dérailleur traditionnel ainsi que le changement de vitesses sans fil SRAM Apex AXS. On compte aussi des moyeux internes tels que le Rohloff associé à une courroie Gates. Les batteries Bosch de 400 Wh et 545 Wh assurent, quant à elles, l’alimentation principale. À cela s’ajoute une option d’extension d’autonomie grâce à la batterie additionnelle de 250 Wh PowerMore.

Une conception sur mesure pour les cyclistes exigeants

La conception du vélo électrique pliable All-Fay est fidèle à l’approche artisanale de la marque. Bike Friday fabrique effectivement chaque vélo sur commande à Eugene, Oregon. Cette personnalisation garantit que ce vélo électrique répond aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. Tout le monde y trouve ainsi son bonheur, que ce soit pour effectuer des trajets ou pour de longues randonnées.

Le prix de départ de ce vélo électrique pliable et rangeable dans une valise est, par ailleurs, de 5 200 dollars. Ce coût reflète bien la qualité et l’innovation que dans ce modèle. Si vous cherchez une solution de transport flexible sans compromettre la qualité, l’All-Day s’impose comme une option incontournable.

