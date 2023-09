[Test] ENGWE C20 PRO : un vélo électrique pliable de moins de 1 000 euros !

Comme les précédents produits de la marque, l’Engwe C20 Pro est un vélo électrique pliable avec des pneus larges. En plus d’être facile à ranger, il peut rouler sur différents types de circuits.

Bien que les vélos Engwe ne soient pas aussi célèbres que ceux de Moustache ou de Décathlon, leur place sur le marché du VAE reste prépondérante. De plus, leur popularité a considérablement augmenté ces dernières années. Les produits de cette marque sont aujourd’hui particulièrement connus pour leur coût relativement abordable. Deux nouveaux modèles ont été lancés au printemps 2022. L’un d’entre eux est l’Engwe C20 Pro, un e-bike conçu pour être polyvalent, performant, écologique et pratique.

Engwe C20 PRO : présentation

Si vous êtes soucieux de votre empreinte environnementale, vous privilégierez sûrement les véhicules moins polluants. L’Engwe C20 Pro s’inscrit parfaitement dans ce cadre. En effet, il s’agit d’un appareil alimenté par l’énergie électrique. Il convient à ceux qui veulent limiter la combustion des carburants fossiles qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. De même, il est adapté à ceux qui sont à la recherche d’un VAE pour une utilisation quotidienne. Il permet de se rendre au travail ou à l’école sans transpirer et sans se servir d’un moyen de transport polluant. Certes, l’Engwe C20 Pro n’est pas un vélo tout-terrain, mais il peut facilement affronter des surfaces assez rugueuses grâce à ses pneus suffisamment larges. De plus, la hauteur de la selle et du guidon est ajustable. Ainsi, cet e-bike pliable est en mesure de répondre aux besoins des personnes mesurant entre 155 et 210 cm.

Caractéristiques techniques

Poids du produit : 24 kg

: 24 kg Vitesse maximum : 25 km/h (16 mph)

: 25 km/h (16 mph) Puissance du moteur : 250 W

: 250 W Capacité maximale : 150 kg

: 150 kg Type de frein : freins à disque mécaniques avec des rotors de 160 mm

: freins à disque mécaniques avec des rotors de 160 mm Autonomie : 155 km

: 155 km Batterie : 36 V, 19.2 Ah, 691 Wh

Engwe C20 PRO : un moteur électrique particulièrement pratique

Le moteur est l’une des parties les plus importantes d’un vélo électrique. Celui de l’Engwe C20 Pro dispose d’une puissance de 250 W. Il peut fonctionner de deux manières différentes. D’abord, vous pouvez choisir l’assistance au pédalage qui vous aide à avancer sans trop vous efforcer. Ensuite, vous avez la possibilité d’opter pour le mode « mobylette » qui vous permet de rouler sans avoir à utiliser vos jambes. Celui-ci peut s’avérer particulièrement pratique lorsque vous vous sentez fatigué ou tout simplement paresseux.

Engwe C20 PRO : une batterie amovible

La batterie de l’Engwe C20 Pro est l’une des parties les plus solides de ce vélo électrique. Avec la 5ème vitesse, il est possible de parcourir 57 km avant qu’elle ne se vide. Si vous roulez sur cet e-bike avec la performance la plus basse, vous pouvez atteindre 80 à 90 km. Une autre caractéristique intéressante de cette batterie est qu’elle est amovible. Vous pouvez parfaitement l’emporter et la charger dans votre appartement si vous le souhaitez. Il s’agit d’un avantage particulièrement appréciable si la pièce où vous gardez votre VAO ne possède pas de prise murale.

Engwe C20 PRO : une puissance de freinage adaptée à un VAE de moins de 1 000 euros

L’Engwe C20 Pro est équipé de freins à disque mécaniques avec des rotors de 160 mm. Bien que ceux-ci ne soient pas excellents, il ne faut pas s’attendre à des freins hydrauliques sur un VAE de moins de 1 000 euros. Par ailleurs, si vous appuyez assez fort, vous ne constaterez aucun problème de puissance de freinage.

Engwe C20 PRO : expérience de conduite

Rouler avec l’Engwe C20 Pro est vraiment agréable. Vous pouvez l’utiliser sur presque tous les types de terrains : sur de l’asphalte lisse, dans la neige, dans la forêt, sur des chemins de terre, etc. Grâce aux petites roues de cet e-bike, il est très facile de le manœuvrer dans les espaces étroits. Il convient de préciser que ce VAE n’est pas destiné aux personnes habituées à la performance d’un VTT haut de gamme ou des vélos de route ultralégers. Néanmoins, pour les particuliers normaux, rouler avec l’Engwe C20 Pro est une excellente expérience.

Conclusion

Pour résumer, le vélo électrique Engwe C20 est très solide et pratique. Bien qu’il présente quelques inconvénients, les avantages l’emportent facilement. Si vous recherchez un e-bike abordable pour faciliter vos déplacements quotidiens, vous pouvez certainement envisager cette option. Par ailleurs, si vous n’avez pas besoin d’une autonomie de près de 160 km, la version non professionnelle de ce vélo électrique est une excellente affaire.