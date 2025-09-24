French Days 2025 : sécurisez votre monde numérique à prix choc

Les French Days 2025 ne se limitent pas aux bons plans high-tech ou aux promotions mode. Cette année, c’est aussi l’occasion de protéger votre vie en ligne avec une réduction exceptionnelle sur l’un des VPN les plus réputés au monde : NordVPN. Pendant quelques jours seulement, votre cybersécurité devient accessible à un tarif inédit.

Durant toute la campagne French Days 2025 (du 24 au 30 septembre inclus), NordVPN lance une promotion massive de – 74 % sur ses abonnements longue durée. Trois formules sont proposées, chacune adaptée à vos besoins :

Basique : NordVPN pour 2,98 €/mois sur 28 mois → 83,43 € au total.

Avancé : NordVPN + NordPass + Protection Pro pour 3,85 €/mois sur 28 mois → 107,73 € au total.

Ultime : NordVPN + NordPass + Protection Pro + NordLocker + cyberassurance pour 6,26 €/mois sur 28 mois → 175,23 € au total.

En clair : une sécurité complète, sur jusqu’à 10 appareils, pour moins que le prix d’un café par mois. Mais attention, l’offre disparaît dès la fin des French Days.

Bien plus qu’un VPN : une sécurité qui change tout

Avec 8 000 serveurs répartis dans 126 pays, ce VPN ne se contente pas d’assurer vitesse et stabilité : il met entre vos mains un véritable coffre-fort numérique, pensé pour chaque usage.

Protection Anti-menaces Pro™ : débarrassez-vous des publicités intrusives, des traqueurs envahissants et des malwares avant même qu’ils ne tentent leur chance.

Réseau Mesh : créez votre bulle privée et sécurisée, idéale pour transférer des fichiers volumineux ou recréer un LAN… à distance.



Surveillance Dark Web : vos identifiants circulent dans l’ombre ? Vous êtes prévenu immédiatement, avant que le danger ne prenne le dessus.

IP dédiée : contournez les blocages, accédez aux services sensibles et gardez une identité numérique claire et fiable.

Et ce n’est que la surface. Ajoutez à cela le Kill Switch, le Double VPN, le Split tunneling, le DNS privé, ou encore SmartPlay pour débloquer vos divertissements préférés, et vous obtenez une solution complète. Tout cela, utilisable sur jusqu’à 10 appareils simultanément, avec une interface qui mise sur la simplicité. Avec NordVPN, chaque clic devient plus sûr, plus libre, plus fluide

NordVPN : la cybersécurité qui pense à tout, même à l’imprévu

Avec la formule Ultime, le VPN pour le streaming va encore plus loin en intégrant une assurance cyber.

Disponible en France, en Europe et aux États-Unis, elle vous couvre en cas :

d’arnaque en ligne (remboursement possible),

d’usurpation d’identité (assistance experte et prise en charge des frais).

Une protection concrète qui transforme votre abonnement VPN en véritable bouclier numérique.

NordPass et NordLocker : arrêtez de donner vos secrets

Chaque mot de passe oublié ou fichier exposé est une invitation pour les hackers. NordPass verrouille vos identifiants, NordLocker chiffre vos fichiers confidentiels, qu’ils soient professionnels ou personnels.

On ne laisse rien au hasard : tout ce qui est à vous reste à vous et les curieux restent dehors. Finies les crises d’angoisse quand on ouvre un mail douteux ou un fichier partagé. Avec le meilleur bouclier numérique du marché, vos données sont sous haute surveillance, votre réputation numérique préservée et votre sérénité garantie.

Ne ratez pas le French Days 2025 : – 74 % jusqu’au 30 septembre

Les French Days 2025 sont éphémères et cette réduction l’est tout autant. En quelques clics, vous pouvez protéger votre vie numérique pour les 28 prochains mois à un prix imbattable. Saisissez l’offre NordVPN maintenant et profitez de la tranquillité d’esprit que vous méritez.

