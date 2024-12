Renault dévoile son vélo électrique pliable : le Vélobecane Renault 4 e-tech

Renault et Vélobecane s’associent pour lancer le Vélobecane Renault 4 e-tech. C’est un vélo électrique pliable qui allie innovation et esprit d’aventure. Cela marque une étape majeure dans le développement des mobilités douces.

Ce vélo pliable est conçu pour s’adapter aux besoins des utilisateurs urbains et aventuriers. Il reflète l’expertise de deux acteurs engagés dans l’innovation. Le Vélobecane Renault 4 e-tech se positionne comme un produit phare. Il associe design unique, performances techniques et respect de l’environnement.

Une collaboration inspirée de l’iconique 4L

Avec son design baroudeur et sa flexibilité, le Vélobecane Renault 4 e-tech reflète l’esprit d’innovation de la Renault 4 e-tech, inspirée de la mythique Renault 4L. Ce vélo se plie en seulement 10 secondes, ce qui le rend particulièrement pratique. Il s’adapte à tous les terrains, que ce soit en milieu urbain ou périurbain. Le véhicule peut être rechargé directement depuis la Renault 4 e-tech grâce à la charge bidirectionnelle. Cela rend la mobilité électrique plus accessible et intégrée. Dany Wang, en charge du design et des partenariats chez Renault, déclare : « Nous sommes très fiers de ce Vélobecane Renault 4 e-tech, fruit de cette collaboration ». Le modèle est disponible en deux coloris assortis au véhicule. Cela crée une symbiose parfaite entre design et innovation.

Un vélo pensé pour le quotidien

Conçu pour répondre aux besoins des citadins et des amateurs d’aventures, le Vélobecane Renault 4 e-tech est équipé de nombreux accessoires pratiques. Citons entre autres : porte-bagages d’une capacité de 25 kg, garde-boues, éclairage LED avant et arrière, et une béquille. Son moteur de 250 W est couplé à une batterie Lithium-Ion 10 Ah. Il assure une assistance fluide jusqu’à une vitesse de 25 km/h. De plus, ses dimensions compactes une fois plié (86 x 37 x 68 cm) en font un allié idéal pour les trajets multimodaux.

Le 4 e-tech est disponible à 1 300 € sur la boutique The Originals Store et dans les concessions Renault. Il offre une réponse concrète aux défis de la mobilité douce. Vous bénéficiez d’une expérience 100 % électrique et 100 % liberté. Je trouve vraiment que cette initiative incarne l’engagement de de ces deux marques pour des solutions de transport durables et innovantes.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

