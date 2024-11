Fini les prises : ce scooter roule grâce au soleil !

Le Lightfoot est un scooter électrique solaire conçu par la startup américaine Otherlab. Il se distingue par son design audacieux et sa capacité à se recharger grâce à des panneaux solaires intégrés. À première vue, ce véhicule hybride semble ouvrir la voie à une nouvelle forme de transport urbain autonome en énergie.

La silhouette carrée et compacte de ce modèle rappelle les scooters urbains, comme le Motocompacto de Honda. Ce modèle de 35 kg se distingue par ses panneaux solaires qui s’intègrent directement sur son cadre. Ces derniers, d’une puissance totale de 120W, permettent de récupérer une autonomie d’environ 5 km par heure d’exposition au soleil. Pour un usage quotidien, cela peut correspondre à 32 km d’autonomie en été et 16 km en hiver.

Avec une capacité de rangement de 45 litres, le scooter solaire Lightfoot offre également un espace pratique. De plus, il peut accueillir deux passagers, ce qui le rend idéal pour les trajets urbains en duo. Sa vitesse maximale de 32 km/h est idéale pour les trajets quotidiens en ville. En bonus, il offre une expérience de conduite fluide et simple. En outre, une recharge via prise classique reste possible. Par contre, vous devrez patienter environ une heure et demie pour atteindre 80% de la charge.

Une autonomie limitée, mais des solutions pratiques

L’un des grands atouts du scooter Lightfoot réside dans son système de recharge solaire. L’autonomie dépend de la météo, mais l’engin présente une solution efficace pour les trajets quotidiens courts. Son moteur de 750 W permet de parcourir jusqu’à 60 km avec une batterie pleine de 1,1 kWh. Cette performance est suffisante pour des trajets urbains ou périurbains. En revanche, notez que la vitesse maximale de 32 km/h peut limiter son utilisation sur de plus longues distances.

Otherlab a fixé le prix du scooter solaire Lightfoot à 4 995 dollars (soit environ 4 750 euros). Ce coût reste un frein pour beaucoup de potentiels acheteurs. Pourtant, cette innovation pourrait séduire les citadins en quête d’un véhicule à faible empreinte écologique pour de courts trajets. En tout cas, les premiers exemplaires du Lightfoot sont attendus pour janvier 2025. Ils ont toutes les chances de marquer un tournant dans l’avenir des véhicules électriques solaires.

electric cargo scooter ‘lightfoot’ can carry large cabin and grocery bags under its solar panels https://t.co/hiHMkpigDD pic.twitter.com/ZxY9C5AEKD — designboom (@designboom) November 25, 2024

