Ce système peut transformer l’autonomie de votre voiture électrique – Voici comment

Webasto, une entreprise allemande de premier plan, révolutionne le secteur automobile avec sa toute nouvelle trouvaille. Ce système de recharge solaire peut s’intégrer aux fenêtres et toits d’une voiture électrique. Elle offre une autonomie supplémentaire impressionnante. Voici comment fonctionne cette innovation de Webasto.

Le toit EcoPeak, système de recharge solaire pour voiture électrique

Le toit « EcoPeak » de Webasto illustre parfaitement l’ambition d’allier performance et durabilité. En combinant des matériaux recyclés et des cellules solaires, il produit de l’électricité verte qui alimente le véhicule. Cette innovation permet de réduire l’empreinte carbone pendant la production, mais aussi tout au long de la vie du produit.

Grâce à l’utilisation de plastiques durables et de polycarbonate, Webasto réussit par ailleurs à alléger le poids de son système de toit. La différence est de 40 % par rapport aux solutions traditionnelles. Ce gain de poids obtenu avec ce système de recharge solaire pour voiture électrique améliore le rendement énergétique ainsi que la dynamique de conduite. En intégrant des stores fabriqués à partir de bouteilles PET recyclées, Webasto renforce encore son engagement envers l’économie circulaire.

Une source d’énergie renouvelable pour les conducteurs

Le concept « EcoPeak » pour la recharge d’une voiture électrique va bien au-delà de la simple réduction des émissions de CO2. Ce toit solaire fournit une production annuelle de jusqu’à 350 kWh d’électricité, soit une autonomie de 2 500 km en une année. Ce faisant, il permet aux véhicules de devenir moins dépendants des sources d’énergie extérieures. Cela représente un pas important vers l’autonomie énergétique des voitures.

Jan Henning Mehlfeldt, membre du conseil d’administration de Webasto souligne que ette innovation pourrait influencer l’avenir des systèmes de toit. De fait, grâce à ce système de recharge solaire pour voiture électrique, Webasto transforme des surfaces traditionnellement inactives en véritables générateurs d’énergie. Avec cette prouesse, l’entreprise pave la voie à une industrie automobile plus verte et durable. Je trouve que Webasto démontre ici la possibilité de concilier innovation, esthétique et respect de l’environnement. Cela offre un futur prometteur pour la mobilité durable.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.