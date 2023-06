[Test] ENGWE M20 : un vélo électrique de 1000 Watts équipé d’une suspension intégrale et vendu à un prix abordable

Engwe M20 présente deux caractéristiques intéressantes : la possibilité d’ajouter une deuxième batterie pour doubler son autonomie et la présence d’une suspension intégrale. De plus, il est moins cher que les autres options similaires sur le marché.

Vous avez envie d’acheter un vélo électrique offrant une performance accrue, mais vos moyens sont insuffisants pour acquérir un appareil haut de gamme ? Le nouveau produit d’Engwe vous offre la puissance que vous recherchez à un prix particulièrement raisonnable. Par ailleurs, il dispose d’une garantie d’au moins un mois pour les pièces de base telles que les pneus. Celle-ci peut même aller jusqu’à un an pour d’autres éléments tels que la batterie, le moteur et l’électronique. Si vous souhaitez découvrir toutes les caractéristiques de ce vélo électrique innovant, vous êtes sur le bon article.

Bénéficiez d’une remise de 100 euros sur l’Engwe M20 avec le code suivant : Engwem20

Engwe M20 : présentation

Les pneus de l’Engwe M20 sont conçus pour le tout-terrain. Ils sont équipés d’une bande de roulement crantée. Cette particularité peut être assez surprenante, car le vélo semble être plus adapté à une utilisation en ville. Néanmoins, il reste agréable à conduire même sur des routes sinueuses. Si vous recherchez un véhicule à deux roues pouvant circuler sur toutes sortes de terrains, ce produit peut parfaitement répondre à vos besoins. En effet, ses pneus crantés vous permettront de parcourir différents sentiers pendant le week-end et de faire des trajets en ville pendant la semaine.

Caractéristiques techniques

Poids du produit : 40.5 kg (avec deux batteries)

: 40.5 kg (avec deux batteries) Vitesse maximum : 45 km/h (28 mph)

: 45 km/h (28 mph) Puissance du moteur : 750 W pouvant aller jusqu’à 1 000 W

: 750 W pouvant aller jusqu’à 1 000 W Capacité maximale : 120 kg

: 120 kg Type de frein : Freins à disque mécanique avec des rotors de 160 mm

: Freins à disque mécanique avec des rotors de 160 mm Autonomie : 151 km (pédalage assisté et deux batteries)

: 151 km (pédalage assisté et deux batteries) Batterie : deux fois 48 V, 13 Ah, 624 Wh

: deux fois 48 V, 13 Ah, 624 Wh Suppléments : double phare, feu arrière, garde-boue, 7 vitesses d’engrenage, suspension à l’avant et à l’arrière, béquille

Engwe M20 : une puissance élevée avec une seule batterie

Avec une seule batterie installée, il est possible de réaliser 43 km tout en utilisant l’accélérateur pendant environ 95 % du temps. Ce test a notamment été effectué dans des conditions relativement froides (environ 5°C) et sur des routes plates. Si vous roulez exclusivement en mode de puissance le plus bas, vous pouvez parfaitement atteindre l’autonomie maximale de 75 km. Néanmoins, il faut que le climat soit suffisamment chaud à l’extérieur pour se servir de l’assistance au pédalage afin d’optimiser la performance de l’Engwe M20. La batterie se recharge en environ cinq heures avec le matériel fourni.

Engwe M20 : la possibilité d’équiper le vélo d’une deuxième batterie

L’Engwe M20 peut être équipé d’une deuxième batterie de 48 V, de 13 Ah et de 624 Wh pour une plus grande autonomie. Il épuise simplement la batterie la plus chargée en premier, car sa tension plus élevée exerce une pression électrique plus importante. Cependant, il peut également décharger les deux en même temps si les niveaux de charge/tension sont égaux. Dans tous les cas, vous pouvez toujours contrôler le flux en éteignant la batterie que vous souhaitez économiser.

Engwe M20 : un prix très abordable

L’Engwe M20 est un vélo électrique qui devient meilleur grâce à son prix abordable de 1 299 euros. Il représente une option intéressante si le coût est primordial dans votre quête et que vous recherchez simplement un deux-roues amusant pour jouer et pour les courses occasionnelles. Pour équiper ce vélo électrique d’une deuxième batterie, un prix supplémentaire de 300 euros est à payer.

Engwe M20 : plusieurs fonctionnalités disponibles grâce à l’affichage LCD

L’affichage LCD monté sur le guidon de l’Engwe M20 est basique, mais elle fait parfaitement le travail. Elle vous permet également de personnaliser les paramètres du véhicule. Vous pouvez, par exemple, réduire la vitesse par défaut de 45 km/h du vélo électrique. Vous avez également la possibilité de le configurer pour exiger un code d’accès afin de le mettre sous tension.

Engwe M20 : un double phare pratique et une double suspension

La présence de deux phares sur un vélo peut sembler étrange, mais cela pourrait être utile dans certains cas. Elle assure notamment une certaine redondance au cas où l’une des pièces cesserait de fonctionner. De même, la double suspension est assez pratique. Elle fait une grande différence lorsque vous passez sur des trottoirs ou sur des nids-de-poule. En effet, elle a un impact assez significatif vis-à-vis de l’absorption des chocs au niveau des poignets.

Conclusion

Bien que l’Engwe M20 offre la moitié du confort de pédalage des vélos électriques traditionnels, il offre des avantages supplémentaires. Non seulement vous avez la possibilité d’avoir deux batteries, mais vous avez aussi une double suspension et même des phares doubles. De plus, vous avez l’opportunité d’économiser 300 euros si vous choisissez de vous faire livrer avec une seule batterie. La performance de ce modèle de vélo électrique reste accrue dans les deux cas.