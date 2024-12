Stellantis sans Tavares : son successeur devra relever le défi de l’électrique

Après une période de prospérité, les résultats chez Stellantis se sont effondrés, et les investisseurs ont décidé de se séparer de son actuel patron : Carlos Tavares. Cette décision a été prise en l’espace de quelques mois. Mais sa démission a été officialisée dimanche soir.

Ce qui est étonnant, c’est le fait que cette démission soit « avec effet immédiat ». Est-ce vraiment parce que ce patron inflexible n’a pas su s’adapter aux aléas du marché des voitures électriques ? Voici ce qu’il en est.

Démission du patron de Stellantis, une surprise à laquelle personne ne s’attendait

Cette sentence découle de divergences d’opinions entre le comité exécutif et Carlos Tavares, précise Henri de Castries, membre du conseil de Stellantis. Le groupe italo-franco-américain avait annoncé fin septembre 2024 avoir entamé des démarches pour désigner un successeur à son PDG.

Le contrat de Carlos Tavares devait initialement se terminer au début de 2026. Mais un an de collaboration supplémentaire semblait trop long. Or, personne n’avait anticipé une fin aussi soudaine pour cet ancien cadre de Renault. Il avait orchestré le redressement de PSA il y a une décennie, avant de conduire la fusion géante avec Fiat Chrysler.

Une décision réfléchie de Stellantis ?

La véritable raison pour laquelle le Conseil d’Administration de Stellantis a poussé Carlos Tavares dehors est d’ordre financier. En effet, actuellement le chiffre d’affaires de ce grand groupe a grandement chuté. C’est pourquoi, l’actuel patron de Stellantis a été convié à sa démission.

Donc, oui, cette décision est assez réfléchie. Mais pour la justifier, les chiffres parlent. En février 2024, Stellantis figurait parmi les constructeurs automobiles les plus rentables au monde. C’était même le cas dans le domaine des voitures électriques.

Aujourd’hui, les chiffres d’affaires de l’entreprise sont comparables à ses débuts des décennies auparavant. Le groupe perd des parts de marché aux États-Unis et dans le Monde. Son modèle économique, qui générait auparavant des profits conséquents, est désormais en crise.

Plusieurs facteurs sont en cause

La lente réaction des équipes face à la pression, ainsi que l’approche rigide de Carlos Tavares ont engendré cette situation. Bien que son caractère autoritaire ne soit pas nouveau, il semble avoir contribué à son départ précipité.

De plus, Carlos Tavares percevait un salaire annuel de plus de 36 millions d’euros. Cela a suscité de vives tensions. Tous ces faits ont déplu aux concessionnaires, aux salariés et aux pouvoirs publics. D’ailleurs, en Italie, la famille Agnelli, principal actionnaire de Stellantis, a informé le gouvernement de son départ.

Le 1ᵉʳ décembre 2024 Carlos Tavares présente sa démission

Un an avant la retraite, Carlos Tavares a donc été prié de remettre sa démission de son poste de patron de Stellantis. John Elkann, de la famille Agnelli, a pris la présidence temporaire du comité exécutif, et des recherches sont en cours pour désigner un nouveau leader avant l’été.

Bien que les difficultés de Stellantis dans le domaine des voitures électriques aient été prévisibles, cette démission est un choc pour l’industrie automobile, en particulier en France.

Les stocks de véhicules sont au plus haut, les marges ont chuté, et les tensions avec les syndicats et l’Italie sont vives. Tavares quitte un groupe en crise, mais ce n’est plus à lui de résoudre cette situation explosive.

