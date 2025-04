Le Ioniq 5 n’est pas le seul : ces 5 autres options sont à considérer !

Le Ioniq 5 de Hyundai vous intéresse, mais vous cherchez d’autres options pas chères et performantes ? Voici nos recommandations !

Le Hyundai Ioniq 5 est une star parmi les voitures électriques. Mais saviez-vous qu’on peut trouver des alternatives tout aussi passionnantes, et parfois plus abordables ? Voici 5 autres options à considérer, outre le Ioniq 5. Ils peuvent être parfaits si vous cherchez un véhicule électrique performant, élégant et économique.

Hyundai Ioniq 6, pour les amateurs de style et d’autonomie

Petite sœur du Ioniq 5, le Hyundai Ioniq 6 se distingue par ses lignes aérodynamiques et son look de berline futuriste. Avec une autonomie impressionnante d’environ 580 km, en version RWD, il est idéal pour les longs trajets. Certes, cette option est un peu plus chère que le modèle Ioniq 5 de base. Cela dit, ses technologies de pointe et son intérieur épuré justifient le coût de départ qui est autour de 35 360 euros.

Tesla Model 3, autre option à part le Hyundai Ioniq 5

Cette concurrente du Ioniq 6 séduit avant tout par ses performances (0 à 100 km/h en moins de 5 s). De plus, son autonomie de 580 km est comparable à celle du Ioniq 5, ce qui rend cette option encore plus intéressante. Avec un prix initial d’environ 38 770 euros, elle reste l’une des EV les plus abordables de Tesla. D’autant plus que la Model 3 donne accès à l’écosystème Tesla, dont le réseau de Superchargeurs. À cela s’ajoute une expérience utilisateur futuriste grâce à son affichage central minimaliste.

Volkswagen ID.4, un SUV électrique familial pas cher

Ce SUV combine espace, autonomie, et praticité à un prix attractif (36 500 euros). Avec une autonomie maximale qui atteint les 522 km, le VW ID.4 est idéal pour les familles. Comparé au Ioniq 5, cette autre option a un design plus classique. Il peut donc plaire à ceux qui préfèrent un look discret. Ce modèle électrique de Volkswagen dispose également d’un intérieur spacieux et connecté. Comptez aussi des fonctionnalités comme des sièges chauffants et une excellente qualité de conduite.

Ford Mustang Mach-E, une option outre le Ioniq 5

La Ford Mustang Mach-E est un SUV électrique qui marie performances et style. Avec une autonomie de 491 km et un prix de 53 830 euros à peu près, il reste compétitif face à ses rivaux. Ce modèle abordable de Ford se démarque en outre par son comportement sportif et son intérieur technologique. Bien sûr, il coûte un peu plus cher que le Ioniq 5, mais il reste une option aussi intéressante. L’expérience de conduite est plus dynamique, sans oublier le prestige lié au nom Mustang.

Nissan Ariya, le confort japonais à l’ère électrique

La Nissan Ariya, qui coûte environ 36 500 euros, est une autre option à considérer si vous aimez le Ioniq 5. Son design moderne et son excellent rapport qualité-prix vous séduiront à coup sûr. Son autonomie varie par ailleurs entre 400 et 530 km, selon les versions. Aussi, son habitacle spacieux et ses finitions haut de gamme convaincront les conducteurs en quête de confort. Cette Nissan électrique dispose également de technologies avancées comme le système semi-autonome ProPILOT Assist.

