L’électrification de Toyota va s’accélérer avec 15 nouveaux modèles et 1 million d’unités d’ici 2027 !

Toyota entame sa stratégie d’électrification : la marque prévoit la production de 15 nouveaux modèles et de 1 million d’unités par an !

Toyota redouble d’efforts pour dominer le marché des véhicules électriques. D’ici 2027, la marque japonaise prévoit de lancer 15 nouveaux modèles. Pour amorcer sa stratégie d’électrification, Toyota veut également augmenter ses capacités de production à 1 million d’unités par an. Une preuve concrète de son engagement pour la mobilité durable.

15 modèles électriques, une gamme complète en préparation

La firme nippone s’apprête à diversifier son catalogue avec 15 modèles électriques qui regroupent diverses catégories. Cela va des SUV à des berlines et même des utilitaires électriques. La stratégie d’électrification de Toyota mise en outre sur la production de véhicules qui répondent aux attentes mondiales. La marque mettra un accent particulier sur l’efficacité énergétique et le design innovant. Les performances seront également à la hauteur de sa réputation.

Le plan ne s’arrête pas à la création de nouveaux formats électriques. Toyota projette aussi d’intégrer des technologies avancées pour l’électrification de sa production. Citons notamment des batteries à semi-conducteurs dans certains modèles. Elles fourniront des autonomies plus importantes et des temps de recharge réduits. Ces technologies, combinées à son expertise en hybrides, renforcent la stratégie multi-voies de Toyota. Cette dernière a pour but de répondre aux besoins des consommateurs sur différents marchés.

Une production en masse pour la stratégie d’électrification de Toyota

Pour réaliser cette vision, Toyota investit massivement dans des infrastructures de production. La marque investit également dans des partenariats stratégiques internationaux. Toyota prévoirait d’ailleurs d’atteindre une production annuelle de 1 million d’unités dès 2027 afin de soutenir sa stratégie d’électrification. Ceci placerait le géant japonais parmi les leaders en volume mondial de véhicules électriques.

Cette montée en puissance est rendue possible grâce à une chaîne d’approvisionnement optimisée. À cela s’ajoute la construction de nouvelles usines, notamment en Amérique du Nord. En parallèle, Toyota s’engage aussi à accélérer la mise en place de solutions d’électrification durable pour sa production. La firme créera par exemple des stations de recharge et des plateformes intégrées. Cela jouera ainsi en faveur de l’adoption massive de ses VE.

