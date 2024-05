Parce que ce n'est pas uniquement réservé aux adultes, le skateboard électrique enfant existe bel et bien. Vous trouverez dans ce comparatif complet les modèles les plus appréciés du moment, avec différents atouts et particularités pour chaque planche.

Parce que la planche à roulettes est avant tout un jouet, le skateboard électrique pour enfant connait autant de succès que les modèles pour plus grands. Nous vous présentons ici des modèles solides, rapides et sécurisés pour assurer aux enfants une utilisation sûre et amusante.

Inboard M1 : Tout en équilibre On aime Bonne performance

Roues robustes On aime moins Demande de l'entraînement

Assez lourd Inboard M1 Le modèle le plus équilibré Voir l'offre Un skateboard électrique ne veut pas forcément dire un modèle lent et peu performant. En effet, avant la commercialisation des modèles électriques, certaines planches traditionnelles disposaient d'équipements de haute volée qui permettaient aux plus jeunes de profiter d'une vitesse impressionnante. Le modèle Inboard M1, parfaitement adapté aux enfants brille de par des performances intéressantes, à commencer par une vitesse maximale de 35 km/h. L'éclairage LED de qualité peut être contrôlé via la télécommande du skate. Parfaitement étanche, cette planche est utilisable sur la plupart des terrains. Si vous cherchez un modèle rapide pour enfant, vous avez ici le choix adéquat. Caractéristiques techniques Marque : Inboard

Bois planche : Peuplier (plus fibres de verre)

Vitesse maximale : 35 km/h

Autonomie : 16 km

Prix : 1099 €

Teamgee H20 : un modèle qui ne manque pas de style ! On aime Système de vitesse adapté

Design de qualité On aime moins Poids élevé

Taille assez importante Teamgee H20 Skateboard électrique de 99,1 cm avec télécommande sans Fil Longboards Skateboards pour Adolescents et Adultes, Vitesse maximale 26 PMH, m Non disponible Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Parce que le style a une importance toute singulière pour un modèle de skateboard électrique pour enfant, le Teamgee H20 est certainement le plus cool du marché. Son design illustre parfaitement son excellente vitesse de 30 km/h et son confort élevé. Ses pneus en polyuréthane est le meilleur choix possible pour absorber les chocs et rester stable sur tous les terrains. Côté robustesse, ce modèle n'a rien à envier à ses concurrents avec 8 plis de bois d'érable canadien. Ces matériaux lui offrent à la fois solidité et robustesse. Il s'agit d'un investissement à long terme puisque les jeunes comme les enfants peuvent l'utiliser sans problème. Caractéristique techniques Marque : TeamgeeCaractéristique 1

Bois planche : Érable canadien

Vitesse maximale : 30 km/h

Autonomie : 15 km

Prix : 570 €

Sylver Hawk : parfait pour le déplacement en ville ! On aime Modèle solide

Parfaitement étanche On aime moins Maniabilité complexe au départ

Temps de recharge important Sylver Hawk Le meilleur pour rouler en ville Voir l'offre Le Sylver Hawk est un modèle de planche très performant, notamment grâce à des composants de qualité. Cela commence par un double moteur Moyeu de 600 W, offrant à l'appareil une vitesse maximale de 39 km/h. Sans oublier la batterie Li-ion de 36 V qui permet à la planche de parcourir plus de 22 km. La gestion de la vitesse et du freinage est faite minutieusement par la télécommande dédiée. Puissant et véloce, il n'en reste pas moins robuste à une planche souple, mais solide. Cela en fait un modèle parfait pour aller se balader en ville. Caractéristiques techniques Marque : Sylver

Bois planche : Érable

Vitesse maximale : 25 km ; 39 km/h (sur voie privée)

Autonomie : 22 km

Prix : 449 €

Caroma H2S : sûr et robuste On aime Grande solidité

Différentes options On aime moins Performance assez faible

Télécommande correcte, mais sans plus Skateboard Electrique,82cm Longboard Electrique avec Télécommande,350W Moteur Planche roulettes Électrique,20km/h Vitesse,6-12km Portée,Electric Skate Non disponible Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Parce que la sécurité est la priorité absolue lorsqu'on parle de skateboard pour enfant, le modèle Caroma H2S semble avoir toutes les qualités requises pour être l'un des meilleurs. Vous avez ici un modèle très solide résultant de plusieurs couches superposées de bois d'érable, capable de supporter des charges de 150 kg. Sa taille moyenne en fait un modèle autant adapté pour les enfants que pour les jeunes. Si la puissance n'est pas le fort de cette le planche, elle montre toutefois des résultats corrects, comme une vitesse maximale de 10 à 20 km/h selon le mode de conduite. La télécommande sans fil de 2,4 GHz vous permet de gérer correctement le niveau d'accélération et de freinage de la planche à tout moment. Caractéristique techniques Marque : Caroma

Bois planche : Érable

Vitesse maximale : 20 km/h

Autonomie : 12 km

Prix : 169 €

Exway Flex Hub : sobre, mais efficace ! On aime Design passe-partout

Grande vitesse On aime moins Portée limitée de la télécommande

Modèle assez lourd Exway Flex Hub Le modèle le plus polyvalent Voir l'offre Le premier élément marquant avec le modèle Exway Flex Hub, c'est son design d'une grande sobriété. En effet, ce modèle arbore un design d'un noir sombre adapté à tous. Seules les roues se démarquent de par une couleur orange vif. À l'inverse, les performances de la planche ne sont pas à l'image de cette planche, puisque cette dernière profite de moteurs et de batteries de qualité. En plus d'une vitesse maximale de 40 km/h et une autonomie de 32 km, ce modèle profite d'un moteur parfaitement silencieux ? À cela s'ajoutent une grande étanchéité et une grande capacité de montée, soit de 30% pour les pentes. Caractéristiques techniques Marque : Exway

Bois planche : Bambou ( plus fibres de verres)

Vitesse maximale : 40 km/h

Autonomie : 32 km

Prix : 749 €

AsViva LB1 : le meilleur pour débuter ! On aime Maniabilité optimale

Modèle très robuste On aime moins Design non adapté à tous

Pour les personnes de grande taille AsVIVA Longboard électrique LB1 I Longboard électrique avec télécommande I Portée 25 km jusqu'à 35 km/h I Skateboard électrique pour inclinaison de 20 499.00 € Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Pour bien commencer, le modèle AsViva LB1 est idéal pour les débutants !Confortable, ce skateboard électrique pour enfant est également très maniable. En effet, que ce soit pour les virages, monter des pentes ou tout simplement se déplacer à grande vitesse, tout est possible facilement avec cette planche. Rapide, il est également très robuste avec un ingénieux assemblage d'érable et de bambou. Le tout est optimisé par des roues massives de 90 mm en uréthane capable de supporter les chocs. Pour les enfants qui souhaitent débuter avec le skateboard, vous avez ici le modèle parfait. Caractéristique techniques Marque : AsViva

Bois planche : Bambou et érable

Vitesse maximale : 35 km/h

Autonomie : 15-20 km

Prix : 799 €

Action Blink SR : léger et élégant On aime Style adapté aux enfants

Maniabilité exemplaire On aime moins Faible autonomie

Télécommande de qualité moyenne Action Blink SR Le modèle le plus stylé Voir l'offre Le dernier modèle de ce comparatif est pourtant l'un des plus beaux du marché. En effet, l'Action Blink SR est un skateboard électrique élégant et cool qui ne manquera pas d'attirer les regards des enfants et autres jeunes. En termes de performance, ce modèle est capable d'aller à 25 km/h pour une autonomie de 12 km. Si ce dernier point est décevant, la possibilité d'utiliser une batterie de rechange constitue une solution efficace. Heureusement, son temps de charge de 45 minutes en fait un modèle très fonctionnel. Léger, il est également solide et souple en même temps. Ainsi, cette planche a absolument tout pour plaire aux plus jeunes. Caractéristiques techniques Marque : Action Blink SR

Bois planche : Bambou et érable

Vitesse maximale : 25 km/h

Autonomie : 12 km

Prix : 379 €

FAQ

Est-ce qu'un skateboard électrique pour enfant ne doit pas être rapide ?

Il s'agit de l'une des questions les plus posées lorsque l'on aborde le cas des skateboards électriques pour enfants.

Beaucoup pensent que comme il s'agit d'un modèle pour très jeune, il est important de limiter grandement la vitesse. S'il est en partie vrai qu'une planche pour cette catégorie n'a pas besoin de haute performance, il faut rappeler qu'un modèle puissant ne constitue pas forcément un risque.

En effet, les enfants lors de l'utilisation du skateboard électrique sont accompagnés la plupart du temps d'adultes, et plus précisément de parents. Le fait d'avoir un modèle à haute performance permettra à l'enfant de jauger la vitesse idéale, et donc d'apprendre. Ce côté ludique est nécessaire pour permettre justement à l'enfant de se développer et d'acquérir de nouvelles compétences dans la conduite de son appareil.

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle pour enfant ?

Il faut avant tout se rappeler que le skateboard est un jouet dont le but est de permettre à l'enfant de s'éveiller et de profiter.

Un bon skateboard électrique pour enfant est avant tout un modèle capable de procurer de l'amusement au principal concerné. Pour cela, il doit être facilement maniable, avec des fonctionnalités simples et compréhensibles, ainsi qu'un design adapté.

Malgré toutes les qualités de ces appareils, il ne faut pas oublier les dangers qu'ils peuvent représenter. Aussi, il est important de trouver un modèle qui puisse minimiser tous les risques potentiels. Pour cela, il faut privilégier un skateboard à la bonne taille, assez léger pour être maniable et parfaitement robuste. Cette dernière partie est essentielle puisqu'un modèle fragile ne ferait que décupler les risques de chutes et d'accidents. Il faut impérativement un modèle stable qui pourra permettre à l'enfant de se déplacer sans difficulté.

Tous les enfants peuvent-ils faire du skateboard électrique ?

Il est important de comprendre que tous les enfants ne sont pas forcément capables de faire du skateboard électrique.

Cela dépend de plusieurs facteurs, comme l'âge, mais aussi les capacités naturelles de chaque enfant. En effet, certains sont dotés de réflexes et de facultés qui leur permettent de maîtriser la planche à roulettes à un très jeune âge, et d'autres non. Pour le savoir, il faut que les enfants soient intégralement supervisés par des adultes. Il faut également analyser le niveau d'adaptation des enfants et leurs difficultés au niveau de la maîtrise de la planche. Avant le choix de la planche à roulettes, il est primordial de voir également l'état de santé des enfants et s'ils n'ont pas des difficultés. Cela permet notamment de réduire les risques d'accident.

Quelles sont les mesures à prendre ?

Des règles de sécurité s'imposent lorsqu'il est question pour un enfant d'utiliser un skateboard, électrique ou non.

La première concerne les mesures de sécurité de base, à savoir le port de casque, de genouillères, de coudières et différents équipements de protection nécessaires. C'est une obligation qui est autant appliquée aux plus jeunes que les adultes hautement expérimentés.

La seconde règle concerne le terrain de jeu. Pour un enfant, et surtout pour un débutant, il est important de choisir un terrain sûr et approprié. Il faut donc éviter les routes rocheuses, les pentes glissantes et les zones à fort trafic. Choisir le bon environnement, c'est garantir une expérience parfaitement saine et rassurante à l'enfant.

Enfin, il faut suivre de près l'enfant dans sa conduite. Cela vous permettra de voir ses progrès, mais aussi de l'aider. Une initiative qui vous permettra également d'agir très rapidement si l'enfant en a besoin.

