Vous rêvez d’accéder à Netflix USA ou de regarder la suite de votre série préférée, indisponible en France ? Découvrez comment débloquer des milliers de films et séries sur votre Apple TV en 3 minutes chrono ! Grâce à un VPN, masquez votre emplacement, naviguez anonymement et accédez aux catalogues américains et d’ailleurs pour profiter d’un contenu exclusif. On vous dit tout pour configurer un VPN sur Apple TV.

Avec votre Apple TV, vous avez accès à un large catalogue de films, séries et émissions. Cependant, certains contenus restent bloqués selon votre localisation géographique. Bonne nouvelle : il est simple de lever ces restrictions grâce à un VPN ! En quelques minutes, vous pouvez configurer une connexion VPN sur votre Apple TV et débloquer beaucoup plus de contenus.

Cette solution va crypter votre connexion et masquer votre véritable emplacement. Vous pourrez ainsi accéder aux catalogues américains de Netflix, Hulu ou HBO Max, voir des films et séries encore inédits en France, le tout en gardant votre identité et vos données bien protégées. Dans cet article, nous allons vous expliquer étape par étape comment installer et utiliser facilement un VPN sur votre Apple TV.

Comment utiliser un VPN sur votre box Apple TV ? NordVPN vient de lancer sa propre application dédiée pour Apple TV. Grâce à elle, configurer et utiliser un VPN devient encore plus simple et intuitif. Voici 5 étapes simples pour configurer votre VPN sur votre Apple TV : Télécharger l’application NordVPN sur l’App Store d’Apple TV

Créer un compte ou se connecter à son compte existant

Sélectionner le serveur de son choix (USA, France, Japon etc.) en fonction des catalogues à débloquer

Cliquer sur “Connexion Rapide” pour activer le VPN

Profiter de tout le contenu débloqué ! Plus de censure, une connexion encryptée pour une confidentialité renforcée des données.

Pourquoi utiliser un VPN sur Apple TV ?

Utiliser un VPN sur votre Apple TV présente une multitude d’atouts qui enrichissent considérablement votre expérience utilisateur.

Tout d’abord, cette solution vous permet d’accéder aux catalogues de streaming de votre pays d’origine lorsque vous vous trouvez à l’étranger. Entre autres, vous pourrez ainsi voir vos séries préférées sur Netflix France, même si vous êtes aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Très pratique lorsque vous voyagez !

Par ailleurs, un VPN dédié au streaming est le moyen le plus efficace pour contourner le géoblocage mis en place par la plupart des plateformes de SVOD. Vous pourrez accéder en illimité aux catalogues américains, anglais ou canadiens que vous n’auriez pas pu voir depuis la France. Adieu les messages « ce contenu n’est pas disponible dans votre pays », place à tout un monde de films et séries jusqu’alors inaccessibles !

Autre atout : ce service améliore les vitesses de streaming en chiffrant votre trafic et en le faisant passer par des serveurs optimisés. Plus de latence, de buffering et de saccades en plein visionnage. Vous bénéficiez d’une diffusion fluide en 4K pour profiter de vos contenus dans les meilleures conditions.

Enfin, le chiffrement de niveau militaire renforce votre anonymat et la confidentialité de vos données. Vous surfez sans laisser de trace, sans fuite possible de vos informations personnelles. De quoi naviguer l’esprit tranquille et profiter de votre Apple TV en toute sécurité.

Il existe plusieurs méthodes pour configurer un VPN sur votre Apple TV. Les voici :

1. Installer l’application NordVPN

L’application NordVPN dédiée à la plateforme tvOS d’Apple est la solution idéale pour tirer le meilleur parti de votre Apple TV tout en préservant votre confidentialité.

Disponible gratuitement sur l’App Store, elle offre une interface épurée et intuitive pour gérer simplement votre connexion VPN directement depuis votre salon. Plus besoin d’effectuer des réglages complexes, il vous suffit de télécharger l’application, de vous connecter à votre compte NordVPN ou d’en créer un, puis de sélectionner le serveur de votre choix.

En un clic, vous débloquez l’intégralité des catalogues de streaming mondiaux et dîtes adieu aux frontières numériques. L’application se charge ensuite de crypter l’intégralité de votre trafic sortant afin de le rendre anonyme.





Vous pouvez ainsi non seulement accéder à plus de contenus, mais également protéger vos données personnelles d’ éventuelles cyberattaques et fuites de données.

2. Configurer le VPN sur votre routeur

Vous pouvez également configurer votre VPN directement au niveau de votre routeur. Ainsi, tous les appareils connectés à votre réseau, dont Apple TV, bénéficieront de la connexion VPN.

Il suffit de suivre le guide d’installation fourni par votre fournisseur pour configurer le VPN sur votre routeur.

Cette méthode présente l’avantage de protéger tous vos appareils. Toutefois, la configuration est plus complexe.

3. Utiliser le Smart DNS

Le Smart DNS est une technologie similaire au VPN qui permet de débloquer des contenus géo-restreints. Certains fournisseurs de VPN, comme NordVPN, proposent ce service.

Il vous suffit de :

Activer le Smart DNS dans votre compte NordVPN

Renseigner les adresses de serveurs DNS NordVPN dans les paramètres réseau de votre Apple TV

Profiter du déblocage de sites et services

Le Smart DNS est plus facile à configurer qu’un VPN et convient parfaitement pour lever le géoblocage. Cependant, il ne fournit cependant pas le même niveau de sécurité et de confidentialité des données.