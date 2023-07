Comment synchroniser votre iPhone avec votre iPad ?

Le moyen le plus simple de synchroniser son iPhone avec son iPad est d’utiliser l’iCloud d’Apple. Cependant, il est également possible de se servir d’iTunes ou d’un outil tiers de transfert de fichiers.

La montée en puissance d’Internet a fait émerger une solution de stockage extrêmement pratique et économique. Elle a par ailleurs rendu accessible le renforcement de la sécurité des données disponibles sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur.

Désormais, il n’est plus obligatoire d’enregistrer ses photos, ses vidéos, ses contenus audio, ses contacts ou ses documents sur un support physique. Il suffit de recourir au cloud pour stocker numériquement ses fichiers et limiter le risque de subir les effets négatifs d’un dysfonctionnement de matériels.

Toutefois, afin d’accéder rapidement et facilement à toutes vos données sur vos appareils Apple, vous devez synchroniser votre iPhone avec votre iPad. Pour ce faire, il est nécessaire de suivre quelques étapes fondamentales et de se renseigner sur les autres possibilités à disposition.

Synchroniser votre iPhone avec votre iPad via iCloud

D’abord, vous devez vous assurer que votre smartphone et votre tablette sont tous les deux connectés au même compte iCloud. Vous n’aurez pas besoin de vérifier ce détail si vous êtes le seul utilisateur des deux appareils Apple. Cependant, si vous les partagez avec l’un ou plusieurs de vos proches, vous avez intérêt à ouvrir l’application Paramètres sur votre iPhone et votre iPad.

Si vous voyez votre nom en haut de l’écran, vous pouvez passer aux prochaines étapes de la synchronisation. En revanche, si l’identifiant de quelqu’un d’autre apparaît, vous devez le déconnecter en choisissant les types de données que vous souhaitez conserver. Ensuite, vous êtes amené à connecter votre smartphone ou votre tablette Apple à votre compte iCloud.

Une fois que ce sera fait, vous n’aurez plus qu’à sélectionner les différents éléments que vous souhaitez synchroniser sur votre iPhone et sur votre iPad. Vous devez réaliser la même opération sur les deux appareils. Parmi les catégories de fichiers qui peuvent être coordonnées se trouvent les contacts, les calendriers, les photos, les documents, les notes, les rappels, etc.

Vous pouvez également activer les téléchargements automatiques en accédant à Paramètres, puis en appuyant sur App Store, en bas de l’écran. Ainsi, lorsque vous achetez ou mettez à jour des applications sur votre smartphone Apple, celles-ci seront directement installées sur votre tablette.

Synchroniser votre iPhone avec votre iPad à l’aide d’iTunes

iTunes est une plateforme populaire de gestion d’appareils mobiles que vous pouvez utiliser pour synchroniser votre iPhone avec votre iPad. Pour commencer, vous devez télécharger, installer et ouvrir la dernière version du logiciel sur votre ordinateur. Ensuite, branchez votre smartphone à ce dernier grâce à un câble USB.

Lorsqu’une icône en forme de téléphone apparaît sur le coin supérieur gauche de votre écran, cliquez dessus. Puis, allez à la rubrique « Résumé ». Une liste de tous les contenus que vous pouvez transférer d’un appareil Apple à un autre devrait s’afficher. Sélectionnez ceux que vous souhaitez synchroniser sur votre iPhone et sur votre iPad. Puis, appuyez sur « Sauvegarder maintenant ».

Après avoir effectué cette opération sur votre smartphone, vous devez la refaire sur la tablette : la brancher à l’ordinateur et aller dans l’onglet « Résumé ». Ensuite, cliquez sur « Restaurer la sauvegarde » et sélectionnez la bonne sauvegarde de l’iPhone. L’achèvement du processus prend généralement plusieurs minutes. Si vous êtes à la recherche d’un moyen plus rapide et plus pratique, il est plus judicieux de se servir d’iCloud.

Se servir d’un outil tiers de transfert de données

Il est également possible de synchroniser son iPhone avec son iPad en utilisant un outil tiers de transfert de données. Tel est, par exemple, le cas de Fonetool et de MobileTrans. Ces genres d’applications sont connus pour leur grande agilité et leur accessibilité. Ils vous permettent d’échanger des fichiers comme des photos, des vidéos, des contacts, des musiques et des messages entre un smartphone et une tablette.

Pour profiter de leurs avantages, vous devez d’abord exécuter le logiciel sur votre ordinateur et brancher l’appareil Apple. En principe, l’interface de ces outils est très intuitive. Vous n’aurez qu’à suivre les instructions données pour transférer les données.

Comme avec les autres méthodes, il est nécessaire de sélectionner les fichiers à synchroniser sur votre iPhone et votre iPad. Parfois, vous avez la possibilité de choisir le dossier de destination des contenus échangés. Vous devez démarrer la sauvegarde sur le smartphone avant de la restaurer sur la tablette.

À titre d’information, vous pouvez également vous servir de Google Drive et de Google Photos pour réaliser ce processus. Cependant, ces outils requièrent généralement l’installation d’une application tierce. De plus, celle-ci n’offre pas les mêmes avantages que le service iCloud intégré dans les appareils Apple.