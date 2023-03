La NBA est l’une des ligues de basketball les plus suivies. Elle regroupe des équipes de toutes les régions des États-Unis et les matchs sont regardés par des millions de fans à travers le monde. Chaque saison, la NBA organise des matchs passionnants qui attirent l’attention de tous les passionnés de ce sport. Avec l’avènement de la technologie, il est désormais possible de regarder les matchs de la NBA en streaming direct depuis chez soi, sans avoir besoin d’être présent sur le terrain. Cependant, comment faire pour y arriver ? Voici quelques astuces pour regarder tous les matchs de la NBA en direct.

Le streaming NBA est une façon populaire pour les fans de basketball de regarder les matchs en direct. Il existe plusieurs options pour visionner les matchs de la NBA, notamment les services de diffusion en direct tels que NBA League Pass, Sling TV, Hulu Live et Setanta Sports. Ces services offrent une variété d’options de forfaits, y compris les forfaits saisonniers et les forfaits mensuels. Ils permettent aux fans d’accéder à tous les matchs de la NBA en direct ou enregistrés sur une variété d’appareils comme les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes.

Toutefois, certaines régions peuvent bloquer la diffusion en direct des matchs en raison de restrictions géographiques. Dans ce cas, il est possible d’utiliser un VPN pour accéder aux flux de diffusion bloqués. Découvrez comment regarder tous les matchs de la NBA en streaming direct.

Comment regarder tous les matchs de la NBA en streaming direct ? Pour regarder tous les matchs de la NBA en streaming direct, vous pouvez utiliser une variété de services en ligne, tels que NBA League Pass, Sling TV, Hulu Live et Setanta Sports. Voici comment contourner les restrictions géographiques : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays qui diffuse le match

Profitez pleinement des matchs de la NBA Essayer NordVPN gratuitement

La NBA représente la crème de la crème du basketball et se présente comme l’une des ligues professionnelles les plus excitantes et les plus spectaculaires de la planète. D’ailleurs, les légendes de la NBA ont fait vibrer la planète entière grâce à leurs performances exceptionnelles, leur charisme et leur talent.

La NBA en quelques mots

La NBA (National Basketball Association) est la ligue professionnelle américaine de basketball la plus prestigieuse au monde. Elle a été créée en 1946 et est devenue en 1984 la première ligue à intégrer des joueurs professionnels de la célèbre équipe olympique américaine « Dream Team ».

Depuis, la ligue s’est hissée au rang de symbole de la réussite et de la célébrité pour les joueurs talentueux du monde entier. Elle se compose de 30 équipes, dont 29 basées aux États-Unis et une au Canada. La NBA est surtout connue pour ses stars du basket-ball, des joueurs aux capacités exceptionnelles comme Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, Magic Johnson ou encore Shaquille O’Neal qui ont permis à cette ligue de devenir une véritable marque mondiale du sport.

Les amateurs de basketball se passionnent pour les statistiques, les performances et les rebondissements de chaque match. Tandis que les joueurs de la NBA sont devenus des icônes culturelles suivies par des millions de fans à travers le monde.

Retour sur l’histoire de la NBA

Pour l’histoire, la NBA a été créée en 1949 après la fusion de la Basketball Association of America (BAA) et de la National Basketball League (NBL). À cette époque, elle comptait seulement 17 équipes et le jeu n’était pas encore devenu le spectacle que l’on connaît aujourd’hui.

La ligue a connu une évolution notable dans les années 60 avec l’arrivée de joueurs légendaires tels que Bill Russell, Wilt Chamberlain et Oscar Robertson. La rivalité entre les Celtics de Boston et les Lakers de Los Angeles a également pris forme, marquant le début de la domination de ces deux équipes qui allaient remporter plus de la moitié des titres de la NBA dans les décennies suivantes. Puis, au XXIe siècle, la NBA a connu une croissance légendaire avec des joueurs tels que Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Durant et Stephen Curry, qui ont repoussé les limites de la performance et de l’innovation.

La ligue est désormais un phénomène mondial qui attire l’attention de millions de fans de basket-ball dans le monde entier. Les innovations technologiques et la mondialisation continuent de changer la NBA, faisant de cette ligue un univers unique qui se développe sans cesse.

Où regarder la NBA en France ?

Il existe plusieurs options pour regarder la NBA en France :

BeIN Sports

Disponible sur certaines box TV (SFR, Orange, Free) et en streaming sur leur site internet, BeIN Sports diffuse tous les matchs de la NBA en direct. Elle propose également des émissions et des analyses sur le monde du sport en général.

Les abonnés peuvent regarder les matchs en haute définition et bénéficier de fonctionnalités interactives telles que les statistiques en temps réel et les replays. Les fans de NBA peuvent également accéder à des programmes exclusifs comme NBA Extra qui analyse les temps forts de la saison en cours et les résultats des équipes les plus performantes.

En bref, BeIN Sports est une chaîne incontournable pour les fans de sport qui veulent suivre la NBA et d’autres compétitions sportives en direct ou en différé.

Canal+ Sport

Canal+ Sport est une chaîne de télévision française spécialisée dans le sport. Elle propose une programmation diversifiée comprenant notamment des matchs de football, rugby, tennis, boxe et bien sûr de la NBA.

Les téléspectateurs peuvent suivre en direct des rencontres de la saison régulière, des playoffs et les finales de la ligue. De plus, la chaîne diffuse également des émissions de débats et d’analyses autour du championnat pour permettre aux fans de se tenir informés des dernières actualités et tendances.

RMC Sport

RMC Sport est une chaîne de télévision sportive qui propose une large gamme de sports populaires aux téléspectateurs français. En plus de diffuser des événements sportifs locaux, la chaîne locale diffuse également certains matchs de la NBA en direct.

Avec une couverture complète de la NBA, RMC Sport est un choix idéal pour les fans qui veulent suivre et soutenir leur équipe préférée.

Regarder la NBA en exclusivité sur les chaînes étrangères

Il est possible de regarder la NBA en exclusivité sur les chaînes étrangères en utilisant un VPN. On peut notamment citer NBA League Pass, Sling TV, Hulu Live et Setanta Sports.

NBA League Pass

NBA League Pass est un service de streaming en direct qui permet aux fans de regarder tous les matchs de la NBA en direct ou en replay. Ce service offre une variété d’options d’abonnement pour répondre aux besoins de chaque fan.

Les abonnés peuvent regarder des matchs en haute définition sur un large éventail d’ écrans connectés. Tels que les ordinateurs, des téléphones portables, des tablettes, des consoles de jeux et des téléviseurs connectés.

En outre, NBA League Pass offre des fonctionnalités supplémentaires. Notamment la possibilité de regarder plusieurs matchs en même temps, des analyses en temps réel et des ralentis. On peut également citer les vidéos de temps forts ainsi que les interviews avec les joueurs et les entraîneurs. Avec NBA League Pass, les fans peuvent vivre chaque moment de la saison de la NBA comme s’ils étaient assis sur le bord du terrain.

Sling TV

Sling TV est un service de streaming de télévision en direct qui offre une variété de chaînes de télévision de base et premium. Ainsi, elle offre également des options pour regarder la NBA. Avec Sling TV, vous pouvez notamment choisir entre deux plans de base. Ces derniers offrent une gamme de chaînes de télévision en direct. Parmi lesquels ESPN, qui diffuse régulièrement des matchs de la NBA.

Ensuite, si vous voulez accéder à plus de chaînes de sport, vous pouvez ajouter des packages de chaînes supplémentaires. Par exemple, le « Sports Extra » qui comprend des chaînes telles que NBA TV et ESPN U. Sling TV offre également des fonctionnalités supplémentaires pour une expérience personnalisée de visionnage de la NBA. On peut notamment citer la possibilité de créer une liste de chaînes et d’équipes préférées pour un accès facile à vos matchs.

Hulu Live

Hulu Live est un service de streaming live qui permet de regarder des événements sportifs en direct. Parmi lesquels ceux de la NBA.

Les utilisateurs peuvent accéder à une large gamme de chaînes sportives, notamment ESPN, TNT et ABC. Par ailleurs, avec Hulu Live, les fans de la NBA peuvent suivre leur équipe préférée en direct et regarder les matchs en haute définition. Ils peuvent également revoir les matchs passés à la demande.

Setanta Sports

Fondée en 1990, Setanta Sports s’est donné pour mission de proposer aux téléspectateurs une large gamme de rencontres sportives. La chaîne est aujourd’hui disponible dans quelques pays d’Europe de l’Est. Elle couvre plusieurs compétitions sportives populaires. Pour ne citer que la Ligue 1 Uber Eats, la Ligue des Champions, la Premier League, la F1, l’UEFA et bien sûr la NBA.

En plus d’offrir une grande variété de sports, Setanta Sports est également accessible à des prix très abordables.

En savoir plus sur Setanta Sports ici.

Top 3 des VPN pour la NBA

La NBA est l’un des sports les plus populaires au monde, mais regarder les matchs de cette ligue peut être difficile. Surtout si vous n’êtes pas dans un bon pays ou si votre diffuseur local ne propose pas de couverture. Cependant, grâce aux VPN, vous pouvez contourner ces restrictions géographiques. Voici notre top 3 des meilleurs VPN pour ne rien rater des rencontres :

NordVPN

NordVPN offre une expérience VPN complète pour les passionnés de sport. Le VPN propose entre autres une sécurité renforcée grâce à des bases de serveurs solides, une politique de non-conservation des journaux. Sans oublier le double cryptage.

Il dispose également de serveurs dans plus de 60 pays, dont les États-Unis. Ce qui vous permet de regarder la NBA en direct.

Surfshark

Surfshark est un leader du marché des VPN, avec des serveurs rapides et fiables répartis dans les 4 coins du monde.

Les utilisateurs peuvent profiter de la diffusion en continu rapide et sans tampon. Notamment à la fonctionnalité de découpage de trafic spécialisée. Ils peuvent également profiter d’une sécurité renforcée avec un cryptage AES 256 bits.

CyberGhost

CyberGhost est un autre VPN fiable avec plus de 6 000 serveurs dans plus de 90 pays. Il est facile à utiliser avec une interface conviviale et une fonctionnalité de sélection de serveur en un clic. Il offre également une protection contre les fuites DNS et une politique de non-conservation des journaux pour garantir la confidentialité.

Avec ces trois VPN, les passionnés de NBA peuvent ainsi regarder leurs matchs en direct partout dans le monde en utilisant des services de streaming en ligne. N’oubliez pas de choisir un serveur situé dans le pays où le match est diffusé pour des résultats optimaux.