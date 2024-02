Choisir son aspirateur balai Dyson : voilà nos conseils !

La gamme V8 se compose d’aspirateurs balais aux performances élevées et à un rapport qualité/prix intéressant. Avec une autonomie de 40 minutes et des accessoires variés, ces modèles offrent polyvalence et efficacité pour nettoyer votre intérieur.

Les aspirateurs balais Dyson Cyclone V10 sont équipés d’un moteur encore plus puissant que celui des modèles V8. Ils permettent un nettoyage en profondeur des sols et surfaces grâce à leur cyclone radial et leur filtration optimisée. Leur autonomie approche les 60 minutes, ce qui convient particulièrement aux grandes surfaces.

Les modèles de la gamme V11 représentent le summum en matière de performance et d’autonomie. Ils offrent une capacité pouvant atteindre jusqu’à 60 minutes de fonctionnement sans recharge et embarquent une technologie intelligente qui adapte automatiquement la puissance d’aspiration aux différents types de sols. Attention toutefois au prix, cette gamme est généralement la plus onéreuse.