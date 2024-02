Choisir votre Dyson : les secrets dévoilés

Dyson embarque la technologie Radial Root Cyclone™. Cette dernière permet de séparer efficacement la poussière de l’air en créant une force centrifuge puissante. Cela optimise la capacité de filtration de l’appareil et garantit une performance constante, même lorsque le réservoir est presque plein.

Filtration HEPA

Tous les aspirateurs Dyson ont des filtres HEPA (High-Efficiency Particulate Air). Ils capturent les plus petites particules de poussière, y compris les allergènes comme les acariens et le pollen. Il s’agit d’un choix idéal pour les personnes souffrant d’allergies ou d’asthme, puisque l’air expulsé est plus propre que l’air aspiré.