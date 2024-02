Comment choisir le meilleur aspirateur Dyson ?

Dans une ère où propreté et l’hygiène sont primordiales, les aspirateurs jouent un rôle crucial. Parmi les nombreuses marques disponibles sur le marché, Dyson est devenue une référence en termes d’innovation et de qualité. Alors, comment choisir le bon aspirateur Dyson qui correspond à vos besoins ? Nous vous donnerons quelques conseils pour vous aider à faire le bon choix.

Comprendre les différents types d’aspirateurs Dyson

Aspirateurs traîneaux

Ce sont les modèles traditionnels de Dyson, dotés d’un long tuyau et d’une brosse pour nettoyer les sols. Ils offrent généralement une meilleure aspiration que les autres types d’aspirateurs. Toutefois, ils peuvent être moins pratiques à utiliser, notamment en raison de leur taille encombrante et de leur maniabilité limitée.

Aspirateurs balais sans fil

Les aspirateurs balais sans fil ont connu un succès fulgurant ces dernières années. C’est surtout grâce à leur confort d’utilisation et à leur polyvalence. Légers et faciles à manier, ils permettent de nettoyer rapidement différentes surfaces. Ils passent partout, y compris les escaliers, les plafonds et les meubles. Néanmoins, leur autonomie peut être limitée, ce qui nécessite de les recharger régulièrement. Retrouvez donc le comparatif des meilleurs aspirateurs balais Dyson pour en avoir le cœur net.

Aspirateurs robots

Dyson propose également des aspirateurs robots capables de nettoyer vos sols de manière autonome, sans que vous ayez à intervenir. Si ces appareils peuvent grandement faciliter votre quotidien, ils ne sont pas encore aussi performants que les autres types d’aspirateurs pour éliminer certaines saletés incrustées. D’ailleurs, ils peuvent parfois avoir du mal à naviguer dans des espaces encombrés ou très meublés.

Tenir compte de votre type de sol

L’un des critères pour choisir le bon aspirateur Dyson est de prendre en considération le type de sol de votre logement, qu’il s’agisse de sols durs (carrelage, parquet, etc.) ou de moquette et tapis.

Pour les sols durs. Si votre habitation dispose principalement de sols durs, choisissez un aspirateur doté d’une brosse spécifique aux sols durs, comme l’Omni-glide. Ce type de brosse est conçu pour glisser facilement sur ces surfaces tout en évitant de rayer le sol.

Pour les tapis. En revanche, si vous avez des moquettes et autres carpettes chez vous, il vaudra mieux opter pour un aspirateur muni d’une brosse motorisée et rotative. Il est capable de déloger les saletés incrustées dans les fibres. Certains modèles de Dyson sont également dotés d’un réglage automatique de la puissance selon le type de sol. Cette particularité facilite grandement le nettoyage.

Considérer l’autonomie et la capacité du bac à poussière

Pour les aspirateurs balais sans fil, l’autonomie est un critère déterminant. Plus elle sera importante, plus vous pourrez nettoyer longtemps sans avoir à recharger l’appareil. Les modèles de Dyson offrent généralement une autonomie variant entre 20 et 60 minutes, en fonction des modèles et des modes d’utilisation. Assurez-vous donc de vérifier cette information avant de faire votre choix.

La capacité du bac à poussière constitue par ailleurs un point à prendre en compte, car elle influencera la fréquence à laquelle vous devrez vider l’aspirateur. Plus le bac sera volumineux, moins souvent, vous aurez besoin de le vider, mais cela pourra aussi rendre l’appareil plus encombrant. Les aspirateurs Dyson proposent peu ou pas de sacs à jeter, il vous suffira de vider le compartiment lorsque celui-ci est plein.

Vérifier les accessoires inclus et le système de filtration

Dyson propose une large gamme d’accessoires pour ses aspirateurs, permettant de les adapter à toutes vos tâches ménagères : brosse motorisée, suceur plat, brosse meuble, etc. Avant d’opter pour un modèle en particulier, assurez-vous qu’il dispose des accessoires dont vous aurez besoin ou qu’ils sont disponibles en option. Il est aussi intéressant de vérifier si le modèle qui vous intéresse dispose d’un support mural pour un rangement pratique et discret.

La qualité de la filtration de l’air est un aspect souvent négligé lors du choix d’un aspirateur, mais il peut s’avérer crucial si vous souffrez d’allergies ou êtes sensible à la poussière. Dyson est réputé pour ses systèmes de filtration performants, grâce à leur technologie cyclonique brevetée. Certains modèles proposent même des filtres HEPA, capables de capturer jusqu’à 99,97 % des particules fines présentes dans l’air. Ainsi, si vous êtes allergique ou asthmatique, privilégiez un aspirateur Dyson doté d’une excellente filtration.

Enfin, il convient de prendre en compte le prix et la garantie offerts par Dyson pour chaque modèle d’aspirateur. Les appareils de la marque sont généralement plus chers que ceux de la concurrence. Toutefois, ils assurent une grande performance et une longévité accrue (voir notre guide d’achat). De plus, Dyson offre fréquemment des garanties intéressantes sur ses aspirateurs, qui peuvent aller jusqu’à 5 ans selon les conditions et les pays.