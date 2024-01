[BON PLAN] – Corsair promeut le Virtuoso RGB carbone avec 15% de remise

Bienvenue dans l’univers du gaming haut de gamme avec le casque Corsair Virtuoso RGB carbone. Avec son design élégant et ses performances audio exceptionnelles, ce casque redéfinit l’expérience de jeu. Profitez d’une réduction de 15% pour vous immerger pleinement dans vos mondes virtuels préférés sans compromis.

Saisissez le Corsair Virtuoso RGB à prix cassé !

Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle d’acquérir le Corsair Virtuoso RGB carbone à un prix réduit de 169,90 euros au lieu de 199,98 euros. De plus, pour faciliter votre achat, on vous offre la possibilité de payer en 4 fois, avec des tranches de seulement 43,45 euros, frais inclus. Plongez dans l’expérience de jeu ultime dès maintenant et vivez des aventures virtuelles inoubliables !

Avec le Corsair Virtuoso RGB carbone, vous bénéficiez d’une tranquillité d’esprit totale grâce à la garantie constructeur de 2 ans. Cette garantie vous assure que votre investissement est protégé et que vous pourrez profiter de votre casque sans souci pendant de nombreuses heures de jeu à venir.

Zoom sur le Corsair Virtuoso RGB

Qualité sonore exceptionnelle

Le casque Corsair Virtuoso RGB est équipé de deux haut-parleurs haute densité en néodyme de 50 mm. Ces derniers offrent un son surround 7.1 immersif sur une plage de fréquences allant de 20 à 40 000 Hz. Plongez-vous dans une qualité sonore sans compromis qui mettra en valeur chaque détail audio de vos jeux.

Confort absolu

Le confort est roi avec les oreillettes en mousse viscoélastique qui s’adaptent parfaitement à la forme de votre tête. Le bandeau léger garantit un confort durable, même lors de longues sessions de jeu. Vous pourrez ainsi vous concentrer pleinement sur votre expérience de jeu sans aucune gêne.

Audio haute fidélité sans fil

Profitez d’un son de jeu haute fidélité sans fil avec une latence ultra faible et une portée de signal exceptionnelle de 18 mètres grâce à la technologie Slipstream Corsair Wireless. Plongez-vous dans l’action sans les contraintes des câbles.

Microphone de qualité studio

Le microphone amovible omnidirectionnel du casque gaming Corsair Virtuoso RGB offre une clarté vocale époustouflante. Avec une plage dynamique exceptionnelle, votre communication avec vos coéquipiers sera optimale. Ce qui vous permet de coordonner vos stratégies de jeu avec précision.