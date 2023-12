Trouver la solution pour faire sortir le son d’un casque gaming

🔵 Sous Windows

Faites un clic droit sur l’icône du haut-parleur dans la barre des tâches (en bas à droite) et sélectionnez « Périphériques de lecture« . Vous verrez alors s’afficher la liste des appareils audio connectés à votre PC. Trouvez ensuite votre casque gaming et faites un clic droit dessus. Choisissez « Définir en tant que périphérique par défaut » puis validez en cliquant sur « OK« . Le son devrait maintenant sortir de votre casque.