Pourquoi mon micro ne fonctionne pas avec mon casque gaming ?

Vous êtes un passionné de jeux vidéo et avez investi dans un casque gaming pour vivre pleinement vos sessions de jeu. Tout semble parfait jusqu’à ce que vous vous dites pourquoi mon micro ne marche pas sur mon casque gaming. Ne paniquez pas, plusieurs raisons peuvent expliquer cela et il y a une pléthore de solutions.

🧰 Regardez le paramétrage du système

Assurez-vous que le casque est bien détecté par votre machine. Vérifiez le branchement du casque. Regardez si le casque se connecte correctement à la prise jack ou USB de votre ordinateur. Parfois, un mauvais contact ou un port endommagé peut causer des problèmes. Essayez un autre port si nécessaire.

Autorisez l’utilisation du microphone dans les paramètres de l’ordinateur. Les systèmes d’exploitation tels que Windows et macOS ont des options qui permettent de gérer l’accès aux périphériques audio. Vérifiez que votre casque figure en tant que périphérique d’enregistrement par défaut. Puis, vérifiez si l’accès votre micro dispose de l’accès nécessaire. Voici comment faire :

Sous Windows, allez dans « Paramètres » > « Système » > « Son », puis choisissez votre casque dans la liste des périphériques d’enregistrement.

Sous macOS, ouvrez « Préférences Système » > « Son » et sélectionnez l’onglet « Entrée », ensuite vérifiez si votre casque est listé.

Ce youtubeur répond à la question reccurente pourquoi mon micro ne marche pas sur mon casque gaming ?

🧰 Vérifiez le volume du micro et les paramètres de mute.

Il est possible que le volume du micro soit réglé trop bas, rendant sa capture inaudible. Vérifiez également si une option de sourdine (« Mute ») n’est pas activée.

Sur Windows, faites un clic droit sur l’icône du haut-parleur située dans la barre des tâches, choisissez « Sons », puis allez dans l’onglet « Enregistrement ». Sélectionnez votre micro, cliquez sur « Propriétés » et ajustez le niveau du microphone à un niveau satisfaisant dans l’onglet « Niveaux ». Désactivez l’option « Sourdine » si elle est activée.

Sur macOS, dans les préférences système, section « Son », allez dans l’onglet « Entrée » et vérifiez le curseur concernant le volume d’entrée de votre casque.

🧰 Écartez tout problème lié au logiciel de jeu

Vérifiez les options audio dans les paramètres du jeu. Accédez aux options de votre jeu et vérifiez s’il permet la sélection des périphériques d’entrée et de sortie audio. Assurez-vous que votre casque est choisi comme périphérique par défaut :

Sous Discord, allez dans « Paramètres utilisateur » > « Voix » pour choisir les bons périphériques.

Dans Steam, cliquez sur « Steam » en haut à gauche, puis choisissez « Paramètres », « Voix » et ajustez les paramètres appropriés.

Configurez correctement le mode Push to Talk ou Vocal Activation. Certains jeux et applications offrent un mode « Push to Talk » qui nécessite d’appuyer sur une touche spécifique pour activer le micro. D’autres logiciels peuvent utiliser une option « Vocal Activation » qui active automatiquement le micro lorsque vous parlez. Dans les deux cas, il peut être nécessaire de vérifier si vous avez configuré ces options selon vos préférences.

Alors, sur Discord, vérifiez l’activation de l’option « Push to Talk » et vérifiez la touche attribuée. Pour ceux qui sont dans TeamSpeak, allez dans « Settings » > « Options » > « Capture » pour consulter les options d’activation vocale.

🧰 Résolvez une défaillance matérielle

Vérifiez le microphone intégré au casque. Dans certains cas, le micro de votre casque gaming peut être défectueux ou mal orienté. Inspectez-le visuellement et manipulez-le pour vous assurer qu’il n’y a pas de problème évident. Certains casques ont un micro détachable qui peut nécessiter d’être attaché correctement.

Essayez le casque sur un autre appareil. Pour vérifier si le problème provient du matériel, essayez d’utiliser votre casque avec un autre ordinateur ou un smartphone. Si le même problème persiste, il se peut que le casque soit défectueux et nécessite une réparation ou un remplacement. Dans le cas où vous envisagez de remplacer votre périphérique audio, pensez à consulter notre comparatif des meilleurs casques gaming 2023.

⚠️ Appelez le support technique

Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, contactez le fabricant de votre casque ou demandez l’aide à un ami expérimenté pour résoudre vos problèmes de micro. Les experts en assistance technique peuvent souvent vous aider à identifier et à résoudre rapidement les problèmes matériels ou logiciels susceptibles d’affecter votre expérience de jeu.