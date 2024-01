[BON PLAN] – Saisissez le casque gaming Sony INZONE H9 à -8%

Plongez dans l’action avec le Sony INZONE H9, un casque gaming sans fil à réduction de bruit, conçu pour offrir une expérience sonore spatiale. Profitez d’une immersion totale et détectez précisément chaque mouvement de vos adversaires.

Offre exceptionnelle

Plongez dans une expérience de jeu immersive avec le Sony INZONE H9, désormais disponible avec une réduction exclusive de 8%. Obtenez-le pour 229,00 euros au lieu de 249,00 euros. Profitez d’un son spatial à 360° grâce à la technologie avancée de réduction de bruit. Détectez précisément vos adversaires et réagissez rapidement.

Facilité de paiement

C’est bien vrai, cette offre est vraiment exceptionnelle. En plus, vous avez la possibilité de payer en 4 fois, avec 57,25 euros par paiement sans frais supplémentaires. Obtenez le Sony INZONE H9 et profitez de suite de cette offre ! Améliorez votre expérience de jeu dès maintenant.

Focus sur le casque gaming Sony INZONE H9

Confort pour des sessions de jeu prolongées

Jouez pendant des heures sans aucune gêne grâce au coussinet de l’arceau qui répartit le poids de manière optimale. L’appui stable permet de rester concentré sur votre jeu. Cela offre un confort absolu pour des sessions de jeu prolongées.

Réduction de bruit et communication claire

La technologie de réduction de bruit du Sony INZONE H9, héritée des casques de la série 1000x, assure une immersion totale. Cette technologie élimine les distractions sonores. En plus, vous pouvez vous communiqué clairement avec votre équipe grâce à la tige micro escamotable et flexible. Cette tige micro capte votre voix de manière plus précise.

Connectivité sans fil et autonomie

Profitez d’une connexion sans fil 2,4 GHz stable grâce à l’émetteur-récepteur USB inclus. L’algorithme réduit la latence. Il offre une réactivité équivalente à une connexion filaire. Avec une autonomie de 32 heures, le Sony INZONE H9 est parfaitement adapté pour les sessions de jeu prolongées sur PC et PS5.