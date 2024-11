La série Casio G-Shock Move 5600 : Les montres connectées qui surveillent votre cœur

Deux nouvelles montres Casio G-Shock Move sont arrivées récemment sur le marché des montres connectées, et elles font partie de la série 5600. Il s’agit de: la DWH5600MB1A4 et la DWH5600MB8A9.

D’abord disponibles aux États-Unis, il va encore falloir attendre un peu avant qu’elles ne soient sur le marché européen. Mais cela ne saurait tarder.

Des modèles lancés pour la santé de votre cœur

Comme on peut le déduire facilement, la nouvelle série de montres Casio G-Shock Move 5600 est sortie au Japon en début d’année. Mais ce qui est étonnant, c’est le fait que la version originale a été lancée aux États-Unis l’année dernière. Les noms de DW-H5600MB-1A4 et DW-H5600MB-8A9 ne sont donc pas inconnus pour de nombreux amateurs de montres G-Shock.

Conçues pour vous aider à suivre votre activité physique, ces montres sont dotées de fonctions intéressantes. Elles ont un capteur de fréquence cardiaque précis. Et ce qui est formidable, c’est le fait que ces modèles ont d’un accès à l’analyse Polar et d’une compatibilité avec Strava.

Sinon, en termes de caractéristiques techniques, ces montres connectées comprennent un écran MIP. Sa luminosité n’est pas comparable à celle d’un écran AMOLED. Néanmoins, cela fait l’affaire. Sans compter que pour compenser cela, la connectivité Bluetooth et le chargement solaire de ces modèles sont excellents.

La série Casio G-Shock Move 5600, des montres conçues pour vous aider à suivre vos entraînements

Les montres multisports de la série 5600 sont des smartwatch dotées d’un capteur optique qui permet de surveiller vos battements de cœur et le taux d’oxygène dans le sang. De plus, elles ont un accéléromètre pour le décompte des pas.

Ensuite, les utilisateurs peuvent accéder à la bibliothèque de la smartwatch pour l’analyse de l’entraînement et les exercices de respiration. Sinon, pour mieux dormir, l’analyse du sommeil est possible via l’application Casio Watches.

Pour suivre, l’autonomie de ces montres connectées n’est pas mauvaise puisqu’elles peuvent fonctionner pendant environ 35 heures avec une seule charge. Mais la recharge solaire devrait permettre d’allonger cette durée. Sur ce point, même l’Apple Watch Series 10 sortie cette année ne fait pas le poids.

Un design digne de Casio, mais toujours aussi choc

Si vous êtes à la recherche d’une montre connectée très résistante, Casio est une bonne marque. Et la série G-Shock Move 5600 est spéciale. La DWH5600MB1A4 possède un boîtier et un bracelet en résine noire avec une lunette noire en acier inoxydable. Tandis que la DWH5600MB8A9 possède un boîtier et un bracelet gris clair avec une lunette argentée.

Par la suite, les montres Casio G-Shock Move DWH5600MB1A4 et DWH5600MB8A9 sont désormais commercialisées au prix de 320 $ aux États-Unis soit 303,68 €. Elles sont donc légèrement plus chères que la DWH5600-1 originale. Mais elles valent le coup d’être achetées.

Le modèle original possède une lunette en résine plutôt qu’en acier inoxydable. Il est encore actuellement disponible au prix de 294,90 $ sur Amazon soit 279,86 €. Mais quitte à faire un choix, le fait de prendre l’une de ces deux nouveautés n’est pas mal du tout.

