Bonus écologique : tout ce qui changer en 2024 à l’achat d’une voiture électrique

Découvrez les bonus écologiques que vous pourrez empocher en 2024 après l’achat d’une voiture écologique. Le bonheur de votre portefeuille et de l’environnement !

Vous envisagez d’acheter une voiture électrique l’an prochain ? Il se peut que vous alliez faire l’affaire du siècle avec les bonus écologiques mis à la disposition des usagers de ce type de voiture ! En effet, si votre émission de gaz carbone est basse, notamment en dessous du seuil fixé par l’Etat, vous avez droit à ces bonus, à quelques changements près. Sans plus attendre, voici les critères d’éligibilité qu’il faut retenir pour pouvoir bénéficier de ces bonus écologiques en 2024 en achetant une nouvelle voiture.

Les bonus écologiques pour 2024 pour voiture écologique, c’est quoi au juste ?

Si vous ne le savez pas encore, sachez que le gouvernement facilite la transition énergétique en proposant des aides à tous les niveaux. Pour ce qui concerne les véhicules, ces aides visent à encourager les modes de transport plus durables et plus écologiques en réduisant la pollution atmosphérique.

Parmi ces aides, il faut noter les primes à la conversion qui peut atteindre jusqu’à 5 000 euros et les bonus écologiques en fonction du type de voitures que vous désirez acheter. Ils varient entre 5 000 et 6 000 euros, sous condition bien évidemment !

Quels sont les critères d’éligibilité du bonus écologique en 2024 ?

Voici les critères d’éligibilité pour pouvoir bénéficier des bonus écologiques en 2024 lors de l’achat d’une voiture écologique :

Le montant du bonus

Il restera le même que pour cette année. Pour les particuliers, il s’élève toujours à 5 000 euros, si 6 000 euros pour les camionnettes.

La masse maximale et le prix

Pour qu’une voiture électrique puisse bénéficier du bonus écologique en 2024, il faudrait que sa masse maximale, c’est-à-dire son poids, ne dépasse pas les 2400 kg. Son prix par contre ne doit pas excéder les 47 000 euros. Quant aux modèles, seuls les véhicules 100 % électriques et à hydrogène bénéficieront de ces bonus. Un autre point qui a changé, c’est que les voitures électriques d’occasion peuvent bénéficier d’un bonus à hauteur de 1 000 euros, sous condition.

Un score environnemental minimal

Depuis le 10 octobre 2023, un score environnemental minimal sera pris en compte pour déterminer l’éligibilité au bonus écologique. Ce score doit être supérieur ou égal à 60. Qui plus est, il favorisera les modèles les plus vertueux sur le plan environnemental. Cela concerne surtout les modèles qui sont fabriqués en Europe. Il pénalisera cependant les modèles de voiture électrique chinois.

Le dossier de candidature

Les constructeurs automobiles devront déposer un dossier de candidature afin de présenter leurs modèles. Une commission spéciale décidera sur les véhicules électriques proposés éligibles au bonus écologique en 2024 . La liste complète des véhicules admissibles ne sera rendue publique que le 15 décembre 2023. De ce fait, il est préférable d’attendre cette liste avant de concrétiser votre achat.