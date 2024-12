Plus que quelques heures pour saisir les 6 meilleures offres Black Friday chez Withings !

Si vous avez manqué le coche lors de ce Black Week, ce Cyber Monday 2024 vous permettra de profiter des offres de dernière minute. De ce fait, vous pouvez encore bénéficier des prix du Black Friday en ce qui concerne cette sélection d’articles Withings.

Vous souhaitez prendre soin de votre santé sans vider votre porte-monnaie ? Withings a la solution pour vous ! Voici 6 produits à bas prix qui sont très intéressants. Mais attention, cette promotion a commencé le 15 Novembre et elle se termine ce 2 Décembre 2024 !

La Withings ScanWatch 2

Découvrez cette montre connectée de 42 mm. La ScanWatch 2 est l’une des meilleures de chez Withings pour ce Black Friday. Ce produit coûte maintenant à 279,95 € au lieu de 349,95 €. Elle permet un suivi approfondi de votre santé avec des outils de pointe. Elle analyse très bien votre santé cardiovasculaire, votre sommeil et offre des programmes adaptés pour vous aider à atteindre vos objectifs. Profitez de ses fonctionnalités avancées pour optimiser votre bien-être.

Le tensiomètre BPM Connect

Pour ceux qui veulent disposer d’un appareil efficace pour mesurer leur tension, le tensiomètre BPM Connect est désormais proposé à 89,95 € au lieu de 129,95 €. Ce dispositif, validé par des professionnels de santé, mesure rapidement votre tension artérielle et votre fréquence cardiaque. Avec sa connexion Wi-Fi et Bluetooth, vos données sont protégées et facilement visibles via une application gratuite. Son excellente autonomie vous permet de l’utiliser pendant jusqu’à 6 mois sans avoir besoin de le recharger.

Le Sleep Analyzer de Withings

Ensuite, améliorez la qualité de votre sommeil grâce au Sleep Analyser. Il est à 119,95 € au lieu de 149,95 €. Ce dispositif se glisse facilement sous votre matelas et offre une analyse détaillée de vos nuits. Son analyse est comparable à celle d’un laboratoire. Il suit vos cycles de sommeil, votre fréquence cardiaque et détecte les ronflements. Validé cliniquement, il peut également identifier l’apnée du sommeil et synchroniser automatiquement vos données.

La balance connectée Body Cardio

Afin de savoir combien vous pesez, la balance connectée Body Cardio de chez Withings, est au prix de 119,95 € au lieu de 179,95 € lors de cette fin de Black Friday. Cet appareil mesure votre poids avec précision. Elle évalue votre bien-être cardiovasculaire et synchronise automatiquement vos informations via Wi-Fi. Très mince et intuitive, elle peut identifier jusqu’à 8 utilisateurs différents et vous fournir également les prévisions météorologiques. Prenez soin de votre santé en toute simplicité avec ce produit !

La montre ScanWatch Light

Sinon, offrez-vous la montre ScanWatch Light 37 mm Sable & Rose Gold. Ce produit de chez Withings coûte 199,95 € au lieu de 249,95 € en ce moment. Avec son boîtier en acier inoxydable et son écran OLED, cette montre connectée suit de manière précise votre santé cardiaque. Elle suit aussi vos activités physiques et votre sommeil. Et étanche, elle vous permet aussi de suivre votre cycle menstruel en toute simplicité.

La balance Body Smart noire

Enfin, cet autre appareil de mesure du poids va vous faire flancher. En effet, la balance Body Smart noire est précise à 50 g près. Et en cette fin de Black Friday, son prix est de 79,95 € au lieu de 99,95 €. Elle analyse très bien votre composition corporelle et vous aide à atteindre vos objectifs nutritionnels quotidiens. Grâce à sa connectivité Wi-Fi et Bluetooth, elle s’adapte à toute la famille, avec des modes dédiés à la grossesse et bien d’autres fonctionnalités encore !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn