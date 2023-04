Benfica/Inter Milan : Comment regarder le match gratuitement ?

Le mardi 11 avril 2023 à 21 h, le Benfica Lisbonne accueillera l’Inter Milan en Ligue des Champions. Ce match sera crucial puisqu’il s’agira des quarts de finale de cette prestigieuse compétition. Une confrontation excitante entre deux équipes au style de jeu bien distinct, promettant un spectacle captivant. Vous êtes passionné de football et vous ne voulez pas manquer le match entre le Benfica Lisbonne et l’Inter Milan ? Vous cherchez des moyens de le regarder en direct et gratuitement ? Découvrez dans ce guide comment regarder le match Benfica/Inter gratuitement.

Ce quart de finale entre Benfica et l’Inter Milan mettra en avant deux équipes qui sont considérées comme des outsiders dans la course à la victoire finale. Pourtant, elles ont déjà fait leurs preuves par le passé, avec deux titres remportés par Benfica et trois victoires pour l’Inter Milan, faisant d’eux d’anciens champions de cette prestigieuse compétition. Il reste donc à voir lequel de ces deux géants de l’UEFA Champions League va continuer son parcours dans la compétition.

Pour ne rien manquer de cette confrontation palpitante, suivez notre guide !

Comment regarder le match Benfica/Inter Milan gratuitement ? Vous pouvez regarder l’intégralité des matchs de l’UEFA Champions League ainsi que la rencontre entre Benfica/Inter Milan sur RTLplay.be. Voici comment y accéder sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement le match sur https://www.rtlplay.be/ Essayer NordVPN gratuitement

Benfica/Inter Milan : l’affrontement des outsiders

Cette saison, que ce soit en Liga Portugal ou en Ligue des Champions, le Benfica Lisbonne est en pleine forme. Sous la houlette de leur entraîneur Roger Schmidt, les joueurs de Benfica font preuve d’un jeu impressionnant et s’épanouissent dans les deux compétitions sans montrer de signes de faiblesse. En tête du classement de leur championnat national, les Portugais semblent destinés à remporter le titre sans trop de difficultés. Quant à leur performance en Europe, elle est tout aussi remarquable puisque le SL Benfica sème la terreur sur son passage.

D’un autre côté, les Interistes ne semblent pas être au sommet de leur confiance. En Serie A italienne, des équipes comme l’AS Rome, l’Atalanta ou encore la Juventus les talonnent de près, rendant la compétition féroce. Malgré leur victoire contre Porto en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, les coéquipiers de Romelu Lukaku sont maintenant confrontés à un autre défi de taille : le Benfica Lisbonne.

Pour ce quart de finale aller, Benfica devra se passer de certains de ses joueurs clés, notamment Nicolas Otamendi qui est suspendu, ou encore d’Alexander Bah et de Gonçalo Guedes. En revanche, Simone Inzaghi, l’entraîneur de l’Inter Milan, pourra compter sur un groupe au complet. Cependant, Milan Skriniar, avec des douleurs au dos, et Hakan Çalhanoğlu, souffrant de la cuisse, restent incertains pour la rencontre.

Benfica/Inter Milan : visionner le match en direct gratuitement sur les chaînes étrangères

Pour ne rien manquer de l’intégralité des matchs de l’UEFA Champions League, vous pouvez vous tourner vers une chaîne de télévision étrangère telle que RTLplay.be. A titre d’information, la chaîne nationale belge détient les droits de diffusion de la Ligue des champions. De plus, elle prévoit de diffuser en direct tous les matchs gratuitement. Ainsi, vous pouvez suivre le match entre Benfica et l’Inter Milan sur le site de la chaîne, avec des commentaires en français.

Cependant, il est important de noter que cette chaîne est soumise à des restrictions géographiques. De ce fait, elle n’est accessible qu’avec une adresse IP belge. Pour contourner cette limitation, vous aurez besoin d’un VPN tel que NordVPN. Avec ce service VPN, vous pouvez contourner les restrictions géographiques en utilisant une adresse IP belge.

En plus de RTLplay.be, vous pouvez également regarder le match Benfica/Inter Milan gratuitement sur la chaîne autrichienne Servus TV (https://www.servustv.com/). Outre cela, la chaîne grecque Mega TV (https://www.megatv.com/) prévoit aussi de diffuser gratuitement l’ensemble des rencontres de la Ligue des champions. Veuillez noter cependant que les commentaires seront en langue étrangère.

Dans tous les cas, vous aurez besoin d’un VPN pour accéder à ces chaînes étrangères.

Pourquoi utiliser un VPN pour regarder la rencontre Benfica/Inter Milan ?

Pour regarder le match Benfica/Inter Milan gratuitement sur une chaîne étrangère, l’utilisation d’un VPN est essentielle. En effet, cette solution vous permet de masquer votre adresse IP et de vous connecter à un serveur virtuel situé dans un autre pays. De cette manière, vous pouvez accéder à des contenus bloqués dans votre zone géographique. De plus, un réseau privé virtuel vous permet également de vous protéger contre les pirates informatiques et les attaques malveillantes.

Par ailleurs, un VPN comme NordVPN offre une variété de protocoles et d’options de sécurité avancées qui vous permettent de naviguer en toute confidentialité sur le web. De plus, vous bénéficierez d’une connexion plus rapide et sécurisée grâce à des protocoles tels que IKEV2, OpenVPN ou WireGuard.

Avec les 30 jours d’essai gratuits de NordVPN, vous pouvez regarder la rencontre entre Benfica et l’Inter Milan, ainsi que les autres matchs de la Ligue des Champions sans dépenser le moindre centime.

FC Manchester Benfica/Inter Milan : FAQ sur la rencontre

Quand aura lieu le match Benfica/Inter Milan ?

Le match Benfica/Inter Milan aura lieu le mardi 11 avril à 21 heures.

Où se déroulera la rencontre entre le Benfica/Inter Milan ?

La rencontre se déroulera au stade de la Luz à Lisbonne.