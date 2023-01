Quand sortira Avatar 3 ? Tout ce que l’on sait sur la suite de « La Voie de l’eau » !

La suite d’Avatar : La Voie de l’eau pour bientôt ? Date de sortie, acteurs, épilogue, découvrez tout ce que vous devez savoir sur Avatar 3 !

Après le succès planétaire des deux premiers volets de la saga, James Cameron cogite déjà sur la sortie du troisième opus. Devenu un véritable blockbuster, Avatar a été l’un des films les plus rentables de tous les temps. Le film a ouvert le chemin à des œuvres des plus connus tels que Star Wars, Marvel ou encore Fast and Furious. Seulement, il a fallu attendre 15 ans avant que le second volet ne voit le jour. Ne paniquez pas, vous n’aurez pas besoin de patienter aussi longtemps avant de découvrir Avatar 3.

Un petit résumé pour mieux s’imprégner de l’histoire

Le soldat Jake Sully (Sam Worthington) est le premier humain à atterrir sur Pandora, une planète peuplée par les Na’vi, ces extraterrestres bleus de 3 mètres de haut. Pour pouvoir se déplacer sur la planète, Jake et ses collègues de ont dû utiliser des « avatars » hybrides humains /Na’vi. Cela leur permet de respirer l’air pandorien qui est toxique à l’homme

Dans sa mission, Jake tombe amoureux de Neytiri (Zoe Saldana), une femme Na’vi. Il décide d’aider son peuple à combattre les humains, le peuple du ciel. Les humains subissent des pertes considérables de leur côté. Le colonel Miles Quaritch (Stephen Lang) et le Dr Grace Augustine (Sigourney Weaver) sont tombés sur le champ de bataille.

Avatar : La voie de l’eau, une suite qui valait l’attente !

Dans Avatar : La Voie de l’eau, Jake a fondé une famille avec Neytiri, mais Pandora est à nouveau attaquée par le peuple du ciel. Cette fois, les humains veulent coloniser la planète après que la Terre est devenue inhabitable. Quaritch, dont les souvenirs ont été implantés dans un nouvel avatar, veut se venger de Jake. La famille de ce dernier doit se réfugier chez le peuple de l’eau du clan Metkayina.

Jake, Neytiri et leurs enfants sont finalement accueillis dans le village Metkayina, mais le film s’achève sur plusieurs incertitudes. Le nouveau Quaritch est toujours vivant et les humains souhaitent reconquérir leur planète. Un autre point sombre de l’histoire est l’origine de la fille de Jake, Kiri (Weaver).

Pour une analyse plus détaillée de l’intrigue du film, lisez notre article sur la fin d’Avatar : La voie de l’eau.

Les détails de l’intrigue d’Avatar 3 n’ont pas encore été divulgués et restent rares. Cependant, il semblerait que le film tournera autour des enfants de Jake comme l’a annoncé Cameron. D’autant plus que c’est la principale raison de sortir un premier et un deuxième opus simultanément.

James Cameron arrive toujours à nous surprendre ! Lors d’une interview qu’il avait donnée au micro de nos confrères chez Entertainement Weekly, le réalisateur de Titanic avait dévoilé que le tournage d’Avatar 3 et une partie du 4 a déjà été bouclé. Les fans de la saga peuvent donc avoir l’esprit tranquille sur la continuité de l’histoire.

Il avait également apporté sa dose d’humour, en annonçant qu’il ne voudrait pas subir l’effet Stranger Things pour ses acteurs. Bien que le réalisateur apprécie la série en somme, il ne partage pas l’idée d’avoir des acteurs plus vieux que les personnages qu’ils interprètent.

Quoi qu’il en soit, c’est confirmé, Avatar 3 devrait sortir en salles le 20 décembre 2024 aux États-Unis. En France, l’on devrait voir le film débarquer le 18 décembre 2024.

Quant au titre, ce troisième volet s’intitulera The Seed Bearer.

Avatar 3 : les acteurs qui reviendront dans le nouvel épisode

Worthington, Saldana, Lang, Weaver et Champion reprendront leurs rôles dans les prochains volets d’Avatar. Cliff Curtis et Kate Winslet seront également au rendez-vous. D’autres acteurs viendront compléter l’équipe et incarneront de nouveaux rôles, notamment Oona Chaplin, David Thewlis et Michelle Yeoh.

Bien que nous imaginons une possibilité infinie d’intrigues dans Avatar 3, Cameron a tenu à mettre en avant le côté sombre des Na’vi, longtemps connus pour leur côté pacifique. Vous trouverez la culture des « Ash People » ou le « Peuple des cendres ». Un peu glauque comme une troisième partie, toutefois, le réalisateur a souligné la nature intriguante de « Avatar 3 : The Seed Bearer ».

Alors que Jake et sa famille se sont installés chez les Metkayina, Pandora est toujours menacée par Quaritch et les humains. La suite pourra nous faire découvrir la filiation de Kiri, qui a été laissé vague dans La voie de l’eau pour plus de suspens.

Le tournage principal d’Avatar 3 s’est terminé en décembre 2020. Toutefois les effets visuels et le montage du film sont toujours en cours. Le côté perfectionniste du réalisateur explique certainement ce laps de temps entre le tournage et le montage.

Est-ce qu’il y aura d’autres suites d’Avatar après Avatar 3 ?

Selon Cameron, il y aura au moins deux autres suites d’Avatar 3, voire plus. Certaines parties d’Avatar 4 ont été tournées en même temps que Le chemin de l’eau et Avatar 3. Le film sortira probablement en décembre 2026 sauf changement de dernière minute. Avatar 5, quant à lui, sera calé en décembre 2028.

Le producteur Jon Landau a déclaré que dans ce cinquième opus, il suivra Neytiri lors de sa visite sur Terre. Si ces films enregistreront des succès au box-office, les fans seront resservis. Cameron a révélé qu’il a déjà planifié le sixième et le septième volet d’Avatar.

Selon le réalisateur, Avatar est une vaste toile qui laisse des possibilités infinies de scénarios. Il n’aura aucun mal à trouver une source d’imagination pour créer d’autres récits. Comme il l’a déclaré au magazine Empire en décembre 2022, « Le monde d’Avatar est si tentaculaire que je peux y raconter la plupart des histoires que je veux raconter tout en essayant de nombreuses techniques stylistiques que j’espère explorer. »