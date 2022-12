Avatar : pourquoi les Na’Vi sont bleus ? L’explication de James Cameron

Pourquoi les Na’Vi dans Avatar sont-ils bleus ? Si vous vous êtes posé cette question, on vous livre la réponse dans ce qui suit !

Après un an d’attente, Avatar : La voie de l’eau sortira ce mercredi. Un cadeau de Noël avant l’heure pour les fans du film. En attendant son visionnage, James Cameron nous révèle pourquoi les Na’Vi ont la peau bleue !

Pourquoi les habitants de Pandora sont bleus ?

Interviewé par le magazine Empire, James Cameron, avait expliqué pourquoi il a décidé de colorer les Na’Vi en bleus dans Avatar. Mis à part les Schtroumpfs et le Génie de la lampe dans Aladin, on voit très peu de personnages bleus dans les animes. Interrogé sur le sujet, le scénariste avait expliqué que le vert était déjà attribué à Hulk et aux martiens depuis toujours. Le rose et le brun se rapprochent de la carnation humaine et ne sont pas appropriés à l’identité extraterrestre. Pour ce qui est du jaune, Bob l’éponge l’a déjà adopté. Du coup, il ne restait plus que le bleu et le violet, les principales couleurs dans Avatar.

Des nuances de couleurs pour plus de réalisme

Si le violet est la couleur préférée de James Cameron, il l’a choisi pour la bioluminescence et le représentatif des choses sacrées dans le film. Quant aux personnages, cette figure emblématique du cinéma américain a opté pour le bleu suite au rêve de sa mère. En effet, cette dernière avait rêvé d’une femme mesurant trois mètres de haut avec six seins et toute bleue.

L’idée de peindre les Na’Vi dans Avatar en bleus partait donc de là. Pour ce qui est de l’option multi-sein, elle n’a pas été retenue. C’était sur un ton humoristique que le réalisateur de Titanic avait fait cette déclaration. Il nous a fait comprendre que le choix de la couleur était un pur hasard et le fruit de l’imagination !

Avatar 2, top ou flop ?

Outre le choix des couleurs, les cinéphiles s’intéressent également à l’histoire en elle-même dans Avatar : La voie de l’eau. Si Avatar 1 était un franc succès au box-office, générant près de 3 milliards de dollars, la suite pourrait être un flop selon les critiques. Bien que les Na’Vi restent bleus dans Avatar 2, l’histoire ressemble à un remake du premier film.

Tous portent à croire que le scénario se répète avec les mêmes méchants dans le premier volet. Cela peut constituer un pari trop risqué pour James Cameron mais on ne peut rien en conclure qu’avant la diffusion du film d’ici quelques heures. Selon un commentateur de Reddit, le scénariste fait partie de ces génies qui peuvent faire des miracles avec de simples outils. La modernité tue leur talent.

A noter toutefois qu’après Avatar : La voie de l’eau, un troisième opus de la saga sortira en 2024, suivi de deux autres en 2026 et 2028.