Avatar : La voie de l’eau, la fin du film expliquée et quelle suite ?

Il a fallu 13 ans à James Cameron pour sortir la suite d’Avatar et on peut tout simplement dire que cette longue attente en valait largement la peine. En effet, le second volet de ce titre mondialement connu est une victoire retentissante pour l’histoire du cinéma.

Après être parti du cinéma, vous vous êtes peut-être senti légèrement dépassé et c’est tout à fait compréhensible. En effet, James Cameron condense en un film de trois heures, une histoire pouvant être diffusée en plusieurs épisodes.

Pour mieux comprendre la fin d’Avatar : La voie de l’eau, décomposons ensemble les scènes explosives du film.

La fin d’Avatar : La voie de l’eau expliquée

À la fin du premier Avatar, Jake Sully (alias Sam Worthington) aide les Na’vi à combattre les forces militaires du colonel Miles Quaritch (alias Stephen Lang). Après leurs victoires, les Na’vi expulsent la majorité des humains hors de Pandora ainsi, les natifs ont pu profiter d’une période de paie paradisiaque sous la lune.

La fin d’ « Avatar : la voie de l’eau » ne perd pas ses racines et on retrouve une fin semblable à celle du premier volet. En effet, on voit toujours Jake Sully sur le champ de bataille affrontant son ancien mentor le colonel Quaritch.

Mais avant d’en venir à l’apothéose, il faut comprendre l’ensemble de l’histoire.

Que font Jake et Neytiri durant cette période de paix ?

Après leurs victoires contre les forces militaires du colonel Miles Quartich, les Na’vi connaissent une période de paix. Durant ce temps, Jake et Neytiri (alias Zoe Saldaña) deviennent une famille et ont 2 garçons, Neteyam (alias Jamie Flatters), Lo’ak (alias Britain Dalton), une fille prénommée Lo’ak (alias Trinity Jo-Li).

En plus de leurs enfants, il adopte également Kiri (alias Sigourney Weaver), une fille miraculeusement sortie de l’avatar du Dr Grace. En dernier, il reste Spider (alias Jack Champion), un humain né sur Pandora qui n’a pas pu être ramené sur terre à cause de la cryogénisation jugé dangereuse pour un bébé. Au final, il grandit parmi les Na’vi, s’imprègne de leur culture et développe une grande affection pour les enfants de Jake et Neytiri.

Pour offrir cette fin exceptionnelle à « Avatar : La voie de l’eau », James Cameron fait revenir le méchant principal de la première saga en lui donnant un corps d’Avatar. Pour cela, ils clonent son esprit et sa mémoire puis les transfères dans le corps d’un Avatar. Par la suite, il utilise ce corps pour affronter Jake Sully.

Que se passe-t-il avant la bataille ?

Pour atteindre son objectif, Quaritch enlève Spider lors d’une attaque vicieuse durant laquelle il s’en prend aux enfants Sully. Quaritch se rend finalement compte que Spider est son fils, toutefois, il dit qu’il ne ressent rien pour le garçon.

Cela change au fil du temps et Spider s’avère être d’une aide précieuse pour les plans de Quaritch. En effet, grâce au garçon, il en apprend bien plus sur les coutumes et la langue des indigènes, lui offrant un avantage tactique.

Pour protéger sa famille et ses compagnons, Jake décide donc qu’ils doivent s’échapper et se cacher auprès d’une autre tribu. Ainsi, ils se retrouvent chez le clan Metkayina (Reef People). De là, ils doivent arpenter « la voie de l’eau » pour se forger une nouvelle maison.

Pour arriver aux Sully, Quartich détourne un navire baleinier Metkayina. Après une bataille explosive entre les deux camps, les victimes sont nombreuses des deux côtés. On recense par exemple la disparition du fils aîné de Jake et Neytiri.

La fin est très tendue. Neytiri avait toujours eu des soupçons pour Spider de par sa nature humaine l’utilise comme otage contre Quaritch. Toutefois, ce dernier fait semblant de ne pas s’en soucier et il est tout autant difficile pour elle de l’utiliser comme otage.

Outrepasser tout cela, le combat final se déroule sur l’eau. C’est un affrontement très personnel au couteau entre Jake et Quaritch sur un navire en perdition qui termine la scène.

À la fin d’ »Avatar : La voie de l’eau », on voit Lo’ak sauver son père de la noyade grâce aux enseignements Metkayina qu’il a reçus durant « la voie de l’eau ». Pendant ce temps, Kiri fait appel à sa connexion spéciale avec Eywa pour sauver sa mère et sa sœur, en éclairant le chemin à l’aide de poissons luminescents.

Kiri et Lo’ak deviennent donc les héros de la sage en sauvant leurs familles de la noyade.

Qui meurt à la fin d’Avatar : La voie de l’eau ?

Durant la bataille, c’est Jake et Tonowari (alias Cliff Curtis), le chef des Metkayina qui vont à l’encontre de l’équipage baleinier pendant que Paykan, un Na’Vi en quête de vengeance pour la mort de sa mère, attaque sous l’eau.

Neteyam (alias Jamie Flatters) monte à bord du baleinier pour sauver ses frères et sœurs et Tsireya, mais au lieu de les conduire en sécurité, Lo’ak le pousse à sauver Spider. Il arrive à le sauver, mais il est abattu durant la confrontation.

Emportés par la mort de Neteyam, Jake et Neytiri affrontent les forces du colonel à eux deux et parviennent à renverser la situation. Cela fait de Quaritch être le dernier homme debout. Personne d’autre ne meurt et l’histoire s’arrête là.

Que peut-on attendre pour la suite, Avatar 3 : The Seed Bearer ?

À la fin de la bataille, Neteyam est enterré près de l’arbre de vie Metkayina. Tonowari considère également les Sully comme l’un des leurs, faisant de la famille, un peuple du récif. Avant le générique, on voit Jake promettre que ce sera son dernier combat dans l’eau.

En effet, les humains restants attaqueront sans aucun doute les habitants de Pandora. De ce fait, ils doivent s’unir pour vaincre les envahisseurs une fois de plus. Quaritch est également retrouvé vivant puisque Spider, malgré sa méprise de ses actions le sauve.

Avatar 3 s’articulera donc probablement autour d’un duel entre Jake et Quaritch, les deux guerriers décidant du sort de Pandora.