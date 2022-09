Qui est Adar dans les Anneaux de Pouvoir ? Tout ce que l’on sait !

Le chef orc vient de faire sa première apparition dans les Anneaux de Pouvoir. Voici tout ce que l’on sait sur Adar.

Vous avez peut-être lu toutes les œuvres de Tolkien et vous pensez tout savoir de l’histoire de la Terre du Milieu. Détrompez-vous, car le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir représente une nouvelle version de l’univers de Tolkien. Une grande partie de l’histoire reste certes, fondée sur les annexes de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Toutefois, cette nouvelle série introduit de nouveaux scénarios et personnages dont Adar.

Adar et Sauron sont-ils un seul et même personnage ?

C’est dans l’épisode 3 des Anneaux de Pouvoir que l’on entend pour la première fois parler d’Adar parmi les personnages de cette série. Arondir, l’elfe sylvain enquêtait alors sur le mal prenant de l’ampleur dans les Terres du Sud. Quant aux orcs, ils semblent rechercher une arme en creusant des tunnels souterrains. Ces derniers ont capturé Arondir avec d’autres humains et elfes et les ont forcé à creuser des tunnels. Arondir a alors remarqué que ces orcs mentionnent souvent un certain Adar à qui ils rendent des comptes. On n’en sait pas plus sur ce nouveau personnage.

Il est cependant certain qu’Adar n’est point la première incarnation de Sauron, comme la plupart des rumeurs le sous-entendent. Ce méchant de l’histoire a utilisé sa capacité de métamorphose pour se faire passer pour le sympathique Annatar durant le Second Âge. Il serait donc peu sensé de penser que Sauron se promènerait également sous la peau d’Adar. D’autant plus qu’il est aussi fort possible qu’il soit aussi caché sous le personnage de l’homme du ciel et d’Halbrand.

Dans les Anneaux de Pouvoir, qui joue le rôle d’Adar ?

Vous souvenez-vous de Benjen Stark dans Game of Thrones ? Il était le frère de Ned Stark et aussi le premier patrouilleur de la Garde de nuit. Et bien, c’est le même acteur que l’on retrouve ici dans le rôle d’Adar. Joseph Mawle a mis son talent au service de nombreux rôles dans de nombreuses émissions à succès. Il en est ainsi de Ripper Street, de Sense8, de Birdsong…

