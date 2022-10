L’épée de Théo dans Les Anneaux de Pouvoir : origines et pouvoirs

Dans Les Anneaux de Pouvoir, les Orcs convoitent activement l’épée de Théo. Cette dernière est en effet bien plus qu’elle ne semble être.

Le quatrième épisode des Anneaux de Pouvoir a montré que les Orcs recherchent l’épée de Théo et l’épisode 6 de la série de Prime Video nous a démontré l’étendue de ses pouvoirs. Cette arme portant la marque de Sauron est une sorte de clé ayant le pouvoir de soumettre les hommes au Seigneur des Ténèbres. Découvrez-en un peu plus à son sujet.

L’origine de l’épée de Théo

Théo a volé cette arme dans la grange de Waldreg. Ce vieux cuisinier a finalement confronté le jeune garçon à ce sujet à la fin du quatrième épisode bien qu’il ne l’ait pas réclamé.

Ces deux personnages vivaient tous les deux dans la ville maintenant abandonnée de Tirharad. Cette ville était surveillée pendant des décennies par les elfes, car sa population avait autrefois servi le Seigneur des Ténèbres.

Waldreg qui a les mêmes marques sur son bras que Théo, a hérité de cette épée noire de ses ancêtres. Il a su rallier d’autres hommes et femmes à la cause de Sauron.

Comment fonctionne l’épée de Théo ?

Cette arme clignote avec les feux probablement du Mordor utilisés pour la forger. Elle a montré deux principales capacités. La première est qu’elle réussit à soumettre tout homme qui la voit. L’épée porte en effet le symbole du Mordor de Sauron et peut hypnotiser son porteur, la faisant ainsi tomber dans une profonde transe. C’est d’ailleurs cet enchantement qui retient Théo à cette fameuse épée. Il semble que cette arme a certaines des qualités que les Anneaux de Pouvoir auront plus tard. Théo a même avoué à Arondir qu’il pouvait même ressentir la présence de cette épée dans une pièce.

Lorsque Théo s’est fait attaquer par un Orc, une goutte de son sang tomba sur la poignée. Une fumée noire est apparue et Théo a pu l’utiliser pour couper son assaillant. Même brisée, cette arme protège son porteur tant qu’il lui donne du sang.

Dans les Anneaux de Pouvoir, l’épée de Théo est la clé pour la création du mont Mont Destin (Mount Doom en anglais). Waldreg l’a utilisée sous les ordres d’Adar pour relancer la formation du Mordor grâce à une éruption volcanique. Adar pense ainsi créer une maison pour les Orcs. Sauron semble toutefois avoir d’autres plans pour ses serviteurs et pour Mont Destin. D’autant plus qu’il a besoin des feux du Mont Destin pour forger ses anneaux et surtout les Anneaux de Pouvoir. Il semble d’ailleurs que cette épée n’a pas encore révélé tout son potentiel.

Les Anneaux de Pouvoir, qui a forgé l’épée de Théo ?

Waldreg a déclaré que cette épée n’en est pas vraiment une et que c’est un pouvoir façonné par nos ancêtres par la main de son maître. Ce serviteur perdu du premier Âge est Sauron.

Il l’a créée comme une clé du Mont Destin. Elle a aussi le pouvoir d’unifier et de manipuler tout comme les Anneaux de Pouvoir que Sauron va aussi bientôt créer. Cette épée pourra donc être utilisée pour convaincre les hommes de suivre la cause de Morgoth. Elle corrompt en effet son porteur et les personnes qui le suivent.

L’épée de Théo est-elle à Halbrand ou au roi-sorcier d’Angmar ?

Galadriel, le souverain du sud qui a uni son peuple pour suivre Morgoth est aussi l’ancêtre direct de Halbrand. Selon lui, si Halbrand est bien ce qu’il pense, l’épée devra légitimement lui appartenir. Ce roi perdu ne semble toutefois pas rechercher cet héritage. Et si Halbrand est un des personnages leurres de Sauron alors Galadriel aura toujours raison. Waldreg a d’ailleurs déjà annoncé le retour imminent de Sauron après avoir vu la comète de l’Etranger.

Il faut cependant se rappeler que Sauron forgera bientôt neuf anneaux de pouvoir pour les hommes. Ces anneaux corrompront neuf d’entre eux qui deviendront alors les Nazgûl, les plus grands généraux de Sauron. L’épée de Théo qui les a conduits sur ce sombre chemin, pourrait donc finir par appartenir à l’un d’eux. Il se peut qu’elle atterrisse dans les mains de leur chef, le roi-sorcier d’Angmar. Quoi qu’il en soit, les Anneaux de Pouvoir nous livrent encore une longue histoire sur l’épée de Théo.