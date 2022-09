Les Anneaux de Pouvoir : Sauron se cache-t’il derrière ce personnage ?

Galadriel a peut-être déjà rencontré Sauron dans les Anneaux de Pouvoir, ce dernier aurait bien pu se déguiser pour passer inaperçu parmi les autres personnages de la série.

L’apparition de Sauron dans les Anneaux de Pouvoir donne lieu à d’innombrables spéculations. Galadriel a en effet l’intention de traquer ce méchant noir qui n’a jusqu’à présent fait qu’une rapide apparition au début de la série. Une théorie laisse toutefois penser que cette figure maléfique est bel et bien déjà présente, mais reste cachée.

Sauron, la véritable identité de Halbrand dans les Anneaux de Pouvoir

Dans le deuxième épisode des Anneaux de Pouvoir, on voit Galadriel sauter du navire l’emmenant à Valinor. Il fut alors récupéré par un radeau bondé de passagers qui fuient un énorme ver océanique. Cette créature finit cependant par les avoir et ne laisse que deux survivants : Galadriel et un inconnu nommé Halbrand.

On ne retrouve aucune trace de ce Halbrand parmi les personnages des œuvres de J.R.R Tolkien. Cette invention de la série est le point de départ de toutes les spéculations actuelles. Elles indiquent que cet inconnu serait en vérité Sauron, le Seigneur des Ténèbres lui-même. Il causera le chaos aux deuxième et au troisième âge de la Terre du Milieu.

Les bases de ces spéculations sur la présence de Sauron dans la série

Ces spéculations se basent dans quelques vérités tirées des œuvres de Tolkien pour appuyer leur supposition. En fait, Sauron est un métamorphe. Au Second Âge, Sauron s’est en effet déjà déguisé en Annatar qui se faisait alors passer pour le Seigneur des Dons. Il est lié à la création des Anneaux de Pouvoir offerts aux Mortels dont les Hommes, les Elfes et les Nains. Dans la peau d’Annatar, le Seigneur des Ténèbres aide les elfes forgerons à créer lesdits anneaux. Il a ensuite secrètement fabriqué un autre pouvant contrôler les autres anneaux de pouvoir.

Les spéculateurs pensent que Halbrand pourrait être le Sauron des Anneaux de Pouvoir. Notez que dans les annexes de Tolkien, Sauron est fait prisonnier par le roi de Numenor. Il usa alors de sa sombre influence pour intégrer le cercle restreint des conseillers du roi pour finir par détruire tout le royaume. Halbrand et Galadriel se retrouvent à la fin de ce deuxième épisode. Souvenez-vous aussi que Halbrand a déclaré à Galadriel que les apparences peuvent être trompeuses. Dans tous les cas, Halbrand est louche. Et même s’il se révèle ne pas être Sauron, il se peut bien qu’il en devienne l’un des serviteurs.