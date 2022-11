1899 et Dark : les liens secrets entre les 2 séries Netflix

Les téléspectateurs se demandent quasiment tous s’il n’existerait pas un lien secret entre 1899 et Dark, ces deux séries Netflix. Voici les réponses à ces questions.

La série 1899 récemment diffusée sur Netflix figure déjà parmi les séries les plus visionnées sur cette plateforme de streaming. Elle suit les passagers du Kerberos qui se retrouvent bloqués suite à la réception d’un signal de détresse du navire disparu, le Prometheus. Ainsi commence cette histoire dans laquelle la réalité semble si difficile à discerner du faux .

1899 et Dark, ces séries Netflilx sont-elles liées ?

1899 et Dark sont toutes les deux nées sous les plumes de Baran bo Odar et Jantje Friese. Le duo a abordé les ressemblances et les différences entre ces deux séries Netflix. Odar a ainsi annoncé qu’aucun des personnages de Dark n’apparaîtra en 1899. Freise a tenu à ajouter que ces deux séries ne sont pas liées. Odar a alors ajouté que peut-être cela pourrait se faire en terminant par des excuses sur le fait qu’il adorait blaguer.

Cela laisse donc une éventualité de croisement entre ces deux émissions. Il se pourrait que 1899 et Dark pourraient faire partie du même multivers créé par le duo.

Le capitaine Eik

L’acteur Andreas Pietschmann est le capitaine Eyk Larsen de 1899. Il est aussi le futur Jonas dans Dark. Initialement, Odar et Friese ne voulaient personne de Dark en 1899. Ils ont cependant fini par accepter Andreas dans le rôle du capitaine du bateau hanté.

Pietschmann a donc un rôle majeur dans les deux séries Netflix. Il se pourrait de ce fait qu’il y ait un lien entre 1899 et Dark. De plus, dans l’état de rêve, on voit Eyk courir vers sa maison en feu depuis les bois. Ces derniers ressemblaient étrangement aux vastes forêts de Winden.

Les mondes parallèles, un point commun entre 1899 et Dark ?

Il y avait des portes vers d’autres mondes dans le portail de Dark, comme dans 1899 (Image : NETFLIX)

1899 se focalise sur ce qui est réel et sur ce qui est dans l’esprit. Le public est constamment en train de se demander si ce qu’il perçoit est la réalité ou non. En effet, cette série commence comme un drame d’époque avant de virer en une science-fiction. Ses personnages sont descendus dans le monde des rêves à travers les écoutilles du Kerberos. Daniel Solace et le garçon ont d’ailleurs franchi diverses portes dans le subconscient des autres personnages.

La troisième saison de Dark a quant à elle, confirmé l’existence de trois mondes. Deux étaient des anomalies accidentellement créées par un scientifique essayant de découvrir le voyage dans le temps.

Jonas Kahnwald et Martha Nielsen se sont aventurés dans le monde réel à partir de leurs propres réalités mutuelles. Au cours de leur voyage à travers le portail entre ces deux mondes, ils ont vu d’autres portes. Ces dernières semblaient représenter de multiples réalités et versions du monde, y compris celles dans lesquelles Jonas et Martha existaient. Cela suggère qu’ils soient toujours en vie dans une certaine forme de réalité. Cette dernière ne faisait cependant pas partie de celles dans lesquelles Jonas et Martha existaient.

Cela peut suggérer qu’une de ces portes de Dark puisse constituer une passerelle vers 1899.

Les enfants disparus, un autre point commun entre 1899 et Dark ?

La disparition de Mikkel Nielsen et les autres garçons de la région était au centre de Dark. Quant à 1899, la série porte sur l’apparition du garçon qui s’est révélé plus tard être le fils de Daniel et Maura Franklin. On ne sait pas si le travail d’Odar et Friese a un thème récurrent ou s’il s’agit simplement d’une coïncidence. Toutefois, on sait que le garçon et Mikkel sont tous les deux au cœur de l’histoire.

Le fils de Martha et Jonas, l’inconnu dans l’obscurité, était une figure cruciale au cœur de l’histoire lorsqu’il tentait de maintenir le nœud. Le garçon pourrait avoir un rôle plus important à jouer plus tard.

1899 et Dark, des séries Netflix à trilogie

Le chiffre 3 semble être important pour Odar et Friese. Friese a même déjà déclaré que pour eux, un mystère ne peut et ne doit avoir plus de trois saisons.

Les deux séries Netflix utilisent aussi la technologie steampunk avec l’étrange appareil de Daniel pour contrôler le navire. L’engin à bord du Kerberos reflète les machines à remonter le temps dans Dark.

Quant à Dark, elle a aussi présenté les rêves dès son commencement. Les personnages se réveillent ensuite, créant à nouveau un parallèle net avec 1899. Quant à Daniel, il est lui-même un parallèle avec le futur Jonas en tant que seul personnage semblant savoir ce qui se passe vraiment. Ils essaient de briser une boucle et des évènements se reproduisent à nouveau.En attendant, découvrez 1899 et Dark, ces deux séries Netflix que vous pouvez visionner sur la plateforme de streaming.

