1899, la fin de la série Netflix expliquée : réalité ou simulation ?

Voici quelques explications pour mieux comprendre 1899 et notamment la fin de cette série Netflix.

Jantje Friese et Baran bo Odar sont un duo de créateurs allemands. Ils ont été présentés pour la première fois au public américain à travers Dark de Netflix. Ces Allemands sont aujourd’hui de retour avec 1899, une autre série Netflix de science-fiction. Voici quelques explications pour vous permettre de mieux comprendre cette série.

Qui sont Henry, Daniel et Elliott en 1899 ?

Ces personnages font tous partie de la famille de Maura. Henry Singleton est le premier dont la véritable identité a été révélée ; il est le père de Maura. Il est censé être le propriétaire des navires et réaliser des expérimentations humaines. Daniel est le mari de Maura depuis 12 ans. Quant à Elliott il est sans aucun doute le fils de Maura et de Daniel.

Qui est « Le Créateur » en 1899 ?

Tous les passagers du Kerberos et du Prometheus faisaient partie d’une simulation conçue par un personnage dit Créateur. Maura croyait à tort que ce personnage n’était autre que son père, mais en vérité, Le Créateur était Maura elle-même.

Dans ce que Daniel croyait être le monde réel, lui et Maura formaient une heureuse petite famille de brillants scientifiques. Maura a ensuite utilisé son intelligence pour le mal lorsqu’Elliott a commencé à dépérir. Elle a mis sur pied toute cette simulation pour passer plus de temps avec son fils adoré. Mais ses souvenirs ont été effacés quelque part entre la première simulation et la 50e. Henry n’a en effet jamais retenu sa fille et son petit-fils en otage. Au lieu de cela, il a lui aussi été piégé par Maura et retenu contre son gré sur le Kerberos.

Qu’est-il arrivé à Eik ?

Ce pauvre et fidèle capitaine Eyk Larsen a survécu à une mutinerie, au suicide de plusieurs de ses passagers, aux voyages à travers plusieurs panneaux… Pendant toute cette folie, il est resté aux côtés de Maura et c’est peut-être sa plus grande erreur.

Vers la fin de « The Key », on voit Eyk et Maura acculés par Sebastian, le premier compagnon d’Eyk. Sebastian travaillait avec Henry et il possédait une mystérieuse manette dont il a actionné l’interrupteur. Cela a instantanément tué Eyk. Ne vous en inquiétez cependant pas trop, car même si c’est horrible, il sera probablement de retour dans la série à la prochaine simulation.

Qu’est devenu le reste des passagers ?

Après multiples accidents et suicides, le Kerberos ne comptait plus que huit passagers au huitième épisode. De nationalité différente, ces huit passagers n’arrivaient presque pas à communiquer entre eux. « The Key » divise à plusieurs reprises ce groupe en plusieurs paires et les envoie dans de nouvelles zones cachées du navire. Chacun de ces domaines était un cauchemar éveillé pour chaque passager.

La majorité de ces huit passagers était hantée par les fantômes de leurs proches. Mais à la fin, ils se sont tous retrouvés à contempler, main dans la main, la fin de la simulation. Ils voyaient le vortex de leur propre perception brûler ardemment.

Vers le milieu de The Key, Henry a tout expliqué à Maura. Toute cette simulation est de son fait à elle et il voulait y mettre fin. Il l’a alors droguée encore une fois, l’une des premières étapes du redémarrage de cette simulation. Toutefois au lieu de se réveiller sur le bateau, Maura s’est réveillé dans le même champ à côté de la tombe.

C’est en effet Daniel qui a reprogrammé la seringue d’Henry pour tout changer selon ses désirs. Il savait en effet que Maura était leur meilleure chance de sortir de tout cela. En effet, Maura n’est pas la seule manipulatrice de leur famille. Elle a peut-être créé cet enfer, mais Ciaran le dirige.

1899 se termine encore une fois avec le réveil de Maura, mais cette fois-ci dans l’espace. Elle s’est débranchée de sa configuration et se retrouve 200 ans dans le futur, le 19 octobre 2099.

La saison 1 se termine par un message de Ciaran lui-même. Dans ce message, il la fait réfléchir sur ce qui est vraiment la réalité de la simulation, sur sa véritable identité, la direction du vaisseau spatial Prometheus. Ciaran semble sous-entendre aussi l’arrivée prochaine d’une saison 2.

En attendant, découvrez notre sélection des autres nouveautés à voir sur Netflix.