WatchOS 10 : cette fonctionnalité va complètement changer votre Apple Watch

Le lancement de WatchOS 10 apporte une foule de changements en termes d’expérience d’utilisation des fonctionnalités de l’Apple Watch. Mais qui dit mise à jour, sous-entend aussi que des nouveautés apporteront une nouvelle interface qu’il va falloir maîtriser.

Il s’agit de FaceTime. Cette application apporte une forme d’interactivité à la montre connectée d’Apple, la rendant encore plus fun. Voici de quoi il retourne.

FaceTime, une super fonctionnalité de messagerie sur WatchOS 10

Lors du déploiement de WatchOS 10, l’application FaceTime se démarque des autres, car elle prend en charge les messages vocaux vidéo. Et son usage est très ludique. Parce que désormais, lorsque vous appelez quelqu’un en utilisant cette application et qu’il ne décroche pas, vous aurez la possibilité de lui laisser un message vidéo.

C’est actuellement plus pratique. Si vous avez une histoire à raconter et que vous voulez que votre interlocuteur vous voie vous exprimer, c’est le moyen le plus simple de procéder. Et si vous voulez montrer à quelqu’un ce que vous êtes en train de faire, il n’aura qu’à regarder cette vidéo enregistrée et vous répondra plus tard. C’est donc une fonctionnalité très intéressante que le système WatchOS 10 prodigue là.

Disponible sur les Apple Watch Series 8, Ultra et autres

Alors que beaucoup pourraient considérer qu’il s’agit d’une option que l’on trouve déjà sur l’iPhone. Les messages vocaux vidéo visibles sur les écrans des smartwatch d’Apple pourvues de WatchOS 10, grâce à la fonctionnalité FaceTime sont tout autant utiles. Cela permet notamment aux utilisateurs des montres connectées tels que l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch Ultra et les modèles légèrement plus anciens de profiter d’une plus-value. Plus besoin de se donner la peine de sortir votre smartphone de votre poche. Votre smartwatch est à portée de main.

En plus de l’application Photos qui peut déjà vous permettre de visionner des vidéos envoyées par SMS sur votre Apple Watch et de les sauvegarder dans l’espace de stockage. Les messages vocaux vidéo ont un caractère d’urgence. Ils sont envoyés en temps réel. Ce qui fait que l’utilisateur est plus enclin à les voir dès qu’elles lui parviennent.

Une avancée qui présage de futurs appels vidéo ?

Il suffit d’avoir la fonctionnalité FaceTime sur votre Apple Watch munie de WatchOS 10 pour effectuer une bonne partie de vos communications quotidiennes à partir de votre montre connectée. Et ce serait plus convaincant si vous pouviez réellement passer des appels FaceTime vidéo sur l’Apple Watch. Mais qui sait de quoi l’avenir est fait ?

Actuellement, vous pouvez répondre à une demande FaceTime vidéo sur votre montre connectée. Mais l’appel sera par défaut uniquement vocal. À moins de disposer d’un gadget tel que la caméra WristCam de l’Apple Watch. Vous ne pouvez pas discuter en vidéo avec quelqu’un en utilisant votre smartwatch.

Mais l’Apple Watch permet déjà de payer vos différents achats à l’aide d’Apple Pay. Elle peut être couplée à des écouteurs Bluetooth vous permettant d’avoir les mains libres. Et grâce à elle, vous pouvez contrôler des appareils domestiques à distance. Par conséquent, tous les défis peuvent être relevés.