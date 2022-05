Warcraft Arclight Rumble : Découvrez les premières images du jeu mobile de Blizzard

Warcraft Arclight Rumble est un jeu hybride combinant l’action et la stratégie et se déroulant dans le monde de Warcraft.

Blizzard vient d’annoncer son nouveau jeu mobile rassemblant tous les héros d’Azeroth pour défendre une tour à la Hearthstone. Voici son gameplay et sa date de sortie.

A quoi consiste Warcraft Arclight Rumble ?

Les joueurs devront choisir un des chefs tirés de l’histoire de Warcraft pour commander leurs troupes au combat. Ils pourront jouer en mode PvE et PvP, gagner de l’or pour déployer des sbires plus puissants afin d’atteindre des objectifs prédéfinis. Le jeu se joue aussi bien en solo qu’à plusieurs et en joueur contre joueur.

Warcraft Arclight Rumble semble s’inspirer de Clash Royals. Vous devez en effet gérer un groupe de personnages que vous obtiendrez au cours du jeu en ouvrant des coffres. Pour les améliorer, vous devez les faire monter en niveau. Vous aurez besoin de ces personnages lorsque vous vous retrouverez sur les champs de bataille. Leur déploiement nécessite une certaine quantité d’or qui ne cessera de monter au cours du jeu.

Vos troupes combattront les ennemis et essaieront d’en capturer dans le but d’arriver à les vaincre. Vous ne vaincrez pas l’unité ennemie que lorsque leur chef est vaincu. Chaque faction est dirigée par un chef possédant des compétences passives et actives.

Disponibilité du nouveau jeu Warcraft de Blizzard

Warcraft Arclight Rumble a été pour la première fois révélé en février. Il a toutefois été éclipsé par le rapport trimestriel sur les résultats de Blizzard. Prévu être accessible sur les smartphones, cette application n’est toutefois pas encore disponible ni sur l’App Store ni sur le Play Store.

Vous pourrez cependant y accéder durant les phases de bêta-test si vous vous y préinscrivez sur Google Play. Cette préinscription pourra également bientôt se faire sur l’App Store d’Apple.