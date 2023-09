Que faire si votre VPN est lent pour profiter du haut débit

Dans le monde numérique d’aujourd’hui, l’utilisation d’un VPN est devenue une nécessité. Cette solution permet de protéger notre vie privée en ligne et sécuriser nos données sensibles. Cependant, il n’est pas rare que cette mesure de sécurité entraîne un ralentissement de la connexion Internet. Suivez notre guide pour venir à bout d’un VPN lent.

La vitesse de votre connexion Internet avec un VPN peut sembler négligeable lors d’une utilisation standard. Cependant, lorsque vous vous lancez dans des activités gourmandes en données telles que le gaming, le streaming en haute qualité ou les vidéoconférences, chaque milliseconde compte.

Entre autres, un VPN lent peut compromettre votre expérience de streaming vidéo. Notamment des mises en mémoire tampon agaçantes et une qualité d’image dégradée.

Dans cet article, nous allons vous présenter des solutions concrètes pour accélérer votre outil. Vous pourrez ainsi profiter de vitesses Internet optimales et obtenir des performances maximales. Et cela, tout en conservant les avantages de sécurité et d’anonymat que procure un VPN fiable.

Les raisons du ralentissement de la vitesse Internet avec un VPN

Pour comprendre pourquoi l’utilisation d’un VPN peut ralentir votre vitesse Internet, il est essentiel de se familiariser avec le fonctionnement de cet outil. Concrètement, lorsque vous vous connectez à un VPN, une connexion sécurisée et cryptée est établie entre votre appareil et un serveur situé dans l’emplacement que vous avez choisi.

Ce processus de réacheminement du trafic Internet via un serveur externe renforce considérablement la sécurité et la confidentialité. Il empêche également les tiers de surveiller ou d’accéder à vos activités en ligne.

Toutefois, le cryptage et le réacheminement du trafic impliquent un léger délai supplémentaire pour que les paquets Internet voyagent de votre appareil jusqu’à leur destination. En conséquence, il est tout à fait normal de constater un ralentissement de votre connexion Internet lorsque vous utilisez un VPN. Heureusement, plusieurs méthodes existent pour atténuer ces latences et optimiser votre vitesse de connexion.

VPN lent : quelques solutions pour améliorer la vitesse de votre connexion

En suivant quelques étapes simples, vous pouvez surmonter les problèmes courants de ralentissement et optimiser votre expérience en ligne.

Choisir un autre serveur VPN

Comme expliqué précédemment, l’utilisation d’un VPN implique l’envoi de données cryptées vers un serveur externe. Ce dernier les transmet ensuite à l’adresse de destination. La distance entre votre emplacement et ce serveur externe peut avoir un impact significatif sur la vitesse de votre connexion. Plus le serveur est éloigné, plus les données mettront de temps à voyager.

Afin d’augmenter la vitesse de votre VPN lent, une solution simple consiste à choisir un serveur plus proche de votre emplacement géographique.Vous réduirez ainsi la distance que vos données doivent parcourir, ce qui devrait améliorer sensiblement votre vitesse Internet.

La plupart des fournisseurs de VPN haut de gamme, comme NordVPN, sélectionnent automatiquement les serveurs VPN les plus rapides disponibles en fonction de votre localisation. Cependant, il peut être judicieux de changer de serveur VPN si vous souhaitez accéder à du contenu spécifique à une région géographique ou si vous cherchez à contourner des restrictions de contenu.

En choisissant judicieusement le serveur VPN et en optant pour des fournisseurs réputés offrant des performances élevées, vous pourrez profiter d’une vitesse de connexion optimale. Et cela, tout en bénéficiant de la sécurité et de la confidentialité que procure un VPN de qualité.

Se connecter à un serveur qui n’est pas surchargé

Lorsque de nombreux utilisateurs se connectent à un même serveur VPN, il peut devenir surchargé. Par conséquent, il entraîne ainsi une diminution de la vitesse de connexion. Pour éviter ces problèmes de surcharge, certains fournisseurs de VPN affichent la charge actuelle de leurs serveurs. Vous pouvez trouver cette information directement sur l’application ou sur leur site. En choisissant un serveur dont la charge est plus faible, vous avez de meilleures chances de bénéficier de vitesses de connexion plus élevées.

Si votre fournisseur de VPN ne fournit pas d’informations sur la charge de ses serveurs, vous pouvez effectuer quelques essais. Pour ce faire, vous pouvez vous connecter à différents serveurs pour déterminer celui qui offre les vitesses les plus rapides. Parfois, il suffit d’un peu d’essais et d’erreurs pour trouver le serveur le mieux adapté à vos besoins.

De plus, certains fournisseurs de VPN offrent des fonctionnalités de sélection automatique de serveurs. Cette option est particulièrement utile si vous recherchez la meilleure expérience en ligne sans avoir à vous soucier de choisir manuellement le serveur approprié.

VPN lent : se connecter via un autre protocole VPN

Un protocole VPN constitue un ensemble d’instructions déterminant la manière dont la connexion sécurisée s’établit entre l’application VPN sur votre appareil et le serveur VPN. Il existe plusieurs protocoles VPN disponibles, et la plupart des fournisseurs vous donnent la possibilité de choisir parmi différentes options.

Actuellement, le protocole VPN de référence est OpenVPN. Comme il est le plus éprouvé, il offre une combinaison satisfaisante de vitesse, de stabilité et de sécurité. C’est la raison pour laquelle de nombreux VPN choisissent OpenVPN comme leur protocole par défaut.

Cependant, de plus en plus de fournisseurs de VPN proposent également des protocoles plus récents. Pour ne citer IKEv2 et WireGuard. Ils promettent des vitesses plus élevées tout en garantissant une excellente sécurité.

En outre, certains fournisseurs ont développé leurs propres protocoles VPN propriétaires, tels que NordLynx de NordVPN. Ces protocoles personnalisés sont conçus pour offrir le meilleur des deux mondes en termes de vitesse et de sécurité, améliorant ainsi l’expérience de l’utilisateur.

Lorsque vous cherchez à accélérer votre connexion VPN, il peut être judicieux d’expérimenter différents protocoles. Puis, sélectionnez celui qui répond le mieux à vos besoins.

VPN lent : activer le split tunneling

La plupart des services VPN tunnelisent et cryptent automatiquement tout le trafic Internet provenant de toutes les applications et logiciels installés sur votre appareil. Cependant, si vous utilisez plusieurs applications gourmandes en bande passante, cela peut entraîner une réduction de la vitesse de votre connexion VPN.

Heureusement, de nombreux fournisseurs de VPN offrent une solution intégrée appelée split tunneling. Cette fonctionnalité vous permet de sélectionner les sites, les applications et les réseaux spécifiques que vous souhaitez faire passer par le VPN. Pour les restes, ils accéderont directement à Internet sans être tunnelisés par le VPN. Cela vous permet de gérer de manière flexible votre utilisation de la bande passante. De fait, vous pouvez réserver le VPN pour les activités qui nécessitent une sécurité accrue. Et cela, tout en optimisant la vitesse pour les autres.

Avant de choisir un VPN, assurez-vous de vérifier si cette fonctionnalité est incluse dans leur offre. De fait, il s’agit d’un élément crucial pour optimiser votre expérience en ligne en fonction de vos besoins spécifiques.

Opter pour un autre fournisseur

Après avoir effectué des changements de serveurs et de protocoles sans obtenir les vitesses souhaitées, il se peut que votre fournisseur de VPN ne puisse pas vous fournir des vitesses rapides dans votre région. Dans ce cas, il est recommandé de changer de service VPN.

Pour vous faciliter la tâche, nous avons réalisé des tests de vitesse sur certains des meilleurs VPN du marché. Nos résultats ont révélé que NordVPN est le VPN offrant les vitesses les plus rapides pour les serveurs proches et éloignés.

En outre, le service panaméen a été identifié comme offrant des vitesses internet relativement rapides. Pour vous permettre de faire votre choix en toute confiance, le fournisseur propose des garanties de remboursement. Ainsi, vous pouvez essayer leurs services sans engagement avant de souscrire un abonnement complet.

Paramétrer votre appareil

Si malgré tous ces ajustements vous ne parvenez pas à atteindre la vitesse souhaitée, il est peut-être temps de considérer des modifications au niveau des paramètres de votre appareil ou de votre routeur. Ces ajustements peuvent avoir un impact significatif sur votre expérience de navigation et vous aidez à atteindre des vitesses optimales.

VPN lent : configurer le réseau

Il est fréquent de rencontrer des vitesses plus lentes lorsque vous vous connectez à Internet via Wi-Fi au lieu d’utiliser une connexion par câble LAN. Cela est dû au fait que les connexions Wi-Fi peuvent être plus sujettes aux interférences et aux obstacles, ce qui peut entraîner une dégradation de la vitesse. Si vous avez besoin de performances optimales, privilégier une connexion par câble LAN peut être préférable.

De plus, configurer votre VPN directement sur votre appareil plutôt que via votre routeur peut également influencer les vitesses de connexion. Les routeurs, bien que pratiques et abordables, sont souvent équipés de processeurs moins performants que les smartphones modernes. Cela signifie que le traitement des données via le routeur peut entraîner des ralentissements comparé à une configuration VPN directe sur l’appareil.

Pour améliorer votre vitesse VPN, vous pouvez donc envisager de vous connecter via une connexion par câble LAN plutôt que Wi-Fi, et si possible, configurer le VPN directement sur votre appareil. Ces ajustements devraient contribuer à améliorer votre expérience en ligne et vous permettre de profiter d’une vitesse de connexion plus rapide et fluide tout en utilisant un VPN.