Vous n’hésiterez plus à passer à l’électrique en voyant cette voiture luxueuse !

Les photos inédites du poste de conduite de la voiture électrique luxueuse SUV Neta L de Neta, le constructeur chinois, font le buzz ! Un écran géant, un luxe absolu, le concurrent électrique de la voiture électrique Tesla Model Y met le feu aux poudres !

Neta, un nom qui commence à se faire connaître parmi les nombreux constructeurs chinois qui débarquent en Europe. Mais cette fois, c'est un pas de géant avec le SUV Neta L, qui vient directement rivaliser avec Tesla et BYD sur le marché électrique.

La voiture électrique luxueuse SUV Neta L : une bombe électrique débarque

Le SUV électrique Neta L est le dernier né d'une série de modèles ambitieux lancés par la marque. Après avoir dévoilé la berline S en 2021, concurrente directe de la Tesla Model S, la marque chinoise frappe fort avec le SUV Neta L, déjà en précommande .

De par son design sophistiqué et ses finitions haut de gamme, il constitue un véritable bijou sur la route. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est son intérieur luxueux et connecté !

En effet, les premières images révèlent un écran central monumental, fusionnant deux écrans de 15,6 pouces chacun, tous deux tactiles. Un dédié au passager et l'autre réservé au conducteur, offrant un spectacle visuel sans précédent. Bien sûr, on s'interroge encore sur sa compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto, mais le système d'infotainment semble de premier ordre.

En plus de cet écran central, la Neta L offre un grand tableau de bord numérique permettant un contrôle absolu lors de la conduite. Même si l'absence de commandes physiques au profit d'une interface tout écran peut sembler futuriste, elle soulève aussi des questions d'ergonomie et de facilité d'utilisation.

Nouveau SUV Neta L cache un système de propulsion électrique de pointe

Par ailleurs, Neta L se présente comme une alternative sérieuse aux modèles existants sur le marché, offrant luxe, connectivité et performances électriques de haut niveau. En matière de technologie, Neta ne fait pas les choses à moitié. La marque propose un système complet d'infodivertissement capable de supporter une large gamme d'applications. Le SUV comprend également des chargeurs à induction pour l'alimentation en électricité et la climatisation.

Côté performances, le Neta L se décline en plusieurs versions, dont une version entièrement électrique avec un moteur d'une puissance 170 kW combiné à une batterie offrant une autonomie remarquable de 510 kilomètres. Pour les plus exigeants, une version hybride est également prévue. Il embarque un moteur à combustion de 1,5 litre pour prolonger l'autonomie de la voiture. Couplé à une motorisation électrique développant 67 kW et à un accumulateur de 40 kWh, il permet de parcourir 164 km, soit environ 140 km sans l'assistance du moteur à essence.