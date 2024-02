Volez sur l’eau avec cette voiture-bateau électrique de ouf !

La révolution dans le monde des véhicules hybrides ne cesse de surprendre, et cette fois-ci, elle prend la forme d’une voiture-bateau électrique, totalement époustouflante. Imaginez-vous survolant les eaux calmes d’un lac, voguant vers l’horizon avec une aisance et une élégance qui défient l’imagination.

La Trident LS-1, hybride voiture-bateau innovant de Poseidon AmphibWorks, s’apprête à redéfinir les trajets domicile-travail. D’ailleurs, elle se distingue par son design hydroptère, ses caractéristiques respectueuses de l’environnement et sa fonctionnalité polyvalente. Pouvant accueillir jusqu’à 4 passagers, ce véhicule allie efficacité, confort et durabilité pour une expérience de transport unique, sur terre comme sur l’eau.

Trident LS-1, la première voiture-bateau électrique hydroptère au monde

Les voitures volantes ne sont plus l’apanage du futur. De même, le besoin de choisir entre la terre et la mer ne se fait plus sentir, du moins pour ceux qui vivent au bord de l’eau. À cet effet, Poseidon AmphibWorks, une entreprise basée à San Diego, entend révolutionner le concept de voiture-bateau. Elle offre une expérience paisible, que ce soit sur des autoroutes encombrées ou dans des baies très fréquentées.

Selon l’entreprise, la Trident LS-1 constitue la première voiture électrique–bateau conçue pour prévenir le mal de mer causé par les mouvements erratiques d’un navire sur l’eau. Une fois sur l’eau, les lames s’étendent sous la surface, soulevant le corps du véhicule et réduisant considérablement la traînée de 60 %.

Ce mécanisme ingénieux permet non seulement une conduite plus douce, mais élimine également l’inconfort du mal de mer. Ainsi, il rend la transition de la terre à la mer aussi transparente qu’une loutre glissant dans un étang.

Capable d’atteindre une vitesse de 96 km/h sur les deux terrains, la Trident LS-1 peut redéfinir les trajets quotidiens. Elle peut accueillir jusqu’à quatre passagers, avec trois sièges permanents et un siège central supplémentaire rabattable. Cela garantit ainsi des trajets non seulement rapides, mais aussi confortables et inclusifs.

Une vision du voyage durable

La Trident LS-1 représente bien plus qu’une merveille de mécanique moderne. En effet, il s’agit d’un phare pour la durabilité de l’environnement. Étant donné sa nature électrique, elle est à l’avant-garde de la révolution des transports verts, promettant un avenir où nos déplacements ne se feront pas au détriment de la planète.

De plus, sa technologie hydroptère permet non seulement d’améliorer l’efficacité, mais aussi d’économiser de l’énergie en minimisant la traînée sur l’eau.

Par ailleurs, ce véhicule ne sert pas seulement à se rendre d’un point A à un point B, il ouvre la voie à des modes de transport plus propres et plus durables. Ceux-ci répondent aux besoins de chacun sans compromettre l’environnement. De fait, avec un prix d’environ 100 000 dollars (environ 92 800 euros), la Trident LS-1 représente un investissement important dans l’avenir du transport écologique.

Élargir les horizons au-delà des trajets domicile-travail

Poseidon AmphibWorks envisage la Trident LS-1 comme un véhicule polyvalent qui s’adresse à un groupe diversifié d’utilisateurs potentiels. Cela va des riverains aux propriétaires de camping-cars et de yachts à la recherche d’un mode de transport compact et efficace, capable de passer facilement de la terre à la mer. En outre, l’entreprise étudie des applications commerciales telles que les taxis nautiques, les services de livraison, et même des utilisations militaires.

Avec un prototype attendu pour la fin de 2024 et des ventes qui débuteront en 2025, la Trident LS-1 est en passe de faire sensation sur le marché.

Par essence, la Trident LS-1 de Poseidon AmphibWorks n’est pas simplement un véhicule, c’est un signe avant-coureur de l’avenir du transport. Avec sa capacité à passer sans effort de la terre à l’eau, associée à son engagement en faveur de la durabilité environnementale, la Trident LS-1 est un témoignage de l’ingéniosité humaine et de la poursuite incessante du progrès.