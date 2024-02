Voitures connectées : comment la technologie va-t-elle transformer les mobilités du futur ? 

Dans le paysage technologique actuel qui est marqué par une évolution très rapide, le domaine de l’automobile fait face à une transformation profonde. Depuis quelques années, le progrès technologique devient un argument de taille pour les constructeurs, donnant ainsi lieu à différentes fonctionnalités de plus en plus futuristes. En 2023, le marché des voitures connectées, le fer de lance de cette nouvelle génération de véhicules, enregistrerait un marché avoisinant les 63,39 milliards USD (1). L’intégration croissante de fonctions avancées des voitures connectées nous réservera donc encore quelques surprises pour les années à venir. Quelles sont les fonctions technologiques qui arrivent pour les voitures connectées ?

Les avantages que propose une voiture connectée

En 2022, la France ne compte encore que 12,8 millions de voitures connectées, un chiffre encore faible par rapport aux autres pays d’Europe certes, mais qui a néanmoins quadruplé en l’espace de 5 ans (2). Cette forte croissance s’explique par les différents attraits que propose cette nouvelle technologie.

Les voitures intelligentes offrent déjà plusieurs fonctionnalités surprenantes, telles que la conduite automatisée. Grâce à cette option, la conduite devient une expérience plus sécuritaire. En effet, les voitures connectées sont aujourd’hui en mesure de détecter des véhicules, des piétons ou encore différentes sources de dangers afin de garantir l’intégrité de leurs passagers. De cette manière, les voitures disposent d’une réactivité dépassant celle des humains, évitant ainsi bon nombre d’accidents.

Ensuite, une voiture connectée sera aussi en mesure de s’auto-diagnostiquer et ainsi détecter les pièces qui nécessitent un entretien. Grâce à cette nouvelle option, les conducteurs gagnent du temps et détectent plus efficacement les possibilités de défaillance sur leur véhicule.

Voitures connectées : quelles sont les futures technologies à venir ?

Bien évidemment, les systèmes déjà mis en place s’amélioreront au fil des années. Dans un premier temps, les recherches se focaliseront sur l’amélioration de la conduite automatisée. D’ici 2030, l’intégration des technologies de conduite automatisée permettra de réduire considérablement les cas d’accident de la route.

Des études faites par le site Generali ont estimé que 95 % des accidents de la route sont dus à des erreurs humaines, contre seulement 5 % pour les défaillances techniques (3). Pour cela, les voitures automatisées disposent d’une vision à 360 degrés, offrant ainsi un meilleur contrôle de leur environnement, une interaction plus large avec leur entourage et une meilleure réaction face à différentes situations.

Le progrès technologique permettra aussi de démarrer votre voiture avec vos empreintes digitales biométriques, votre smartphone ou même avec votre montre connectée. Si certains fondamentaux comme les essuie-glaces semblent immuables, d’autres à l’exemple de l’ouverture des fenêtres, pourront aussi évoluer en s’effectuant par un simple geste de la main.

Plus surprenant encore, les futures voitures intelligentes seront aussi en mesure de surveiller vos signes vitaux et prendre le relais en cas de situation de crise. Lorsque la voiture détecte un infarctus ou une conduite en état d’ébriété par exemple, elle réagira en lançant la conduite automatique ou en bloquant le véhicule. Plus futuristes encore, quelques groupes de recherches mettent actuellement en place des phares infrarouges qui accroîtront la visibilité en cas d’intempérie.

