Eleglide Citycrosser : la nouvelle star des vélos électriques ?

Vous souhaitez profiter d’une bonne balade à vélo sans faire trop d’effort grâce au pédalage assisté ou au mode électrique ? Eleglide Citycrosser est la super monture qu’il vous faut. Performance, longue portée, autonomie… ce vélo électrique a en effet tout pour satisfaire vos envies d’évasion et de liberté. Et cerise sur le gâteau : cette monture de rêve est proposée à un prix tout doux à l’occasion du Black Friday. Alors, n’attendez plus et économisez 100€ sur l’achat de votre vélo électrique Eleglide Citycrosser.

Alors que les émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport font de plus en plus polémiques, c’est le moment ou jamais de faire un geste pour la planète, mais aussi pour votre porte-monnaie avec le vélo électrique Eleglide Citycrosser. Avec ce bijou technologique, fini les passages à la station d’essence. Que ce soit pour vous rendre au travail, pour effectuer vos trajets habituels ou simplement pour vos sorties plaisir, économisez jusqu’à 0,085 € par kilomètre parcouru !

Née de la conviction de son créateur de l’imminence de développer une solution déplacement à la hauteur de toutes les exigences, Eleglide Citycrosser vous permet de profiter d’une palette d’équipements ultra-fonctionnels et pratiques. Porte-bagage pouvant supporter jusqu’à 18 kg de charge, garde-boues avant et arrière, phare avant et réflecteur arrière, ce vélo électrique a définitivement tout pour séduire. S’y ajoutent ses lignes élégantes et son design sobre qui en font un moyen de transport stylé et moderne.

Des caractéristiques haut de gamme

Équipé de 2 pneumatiques anti-crevaison capables d’absorber avec aisance les irrégularités du terrain et éviter les crevaisons, Eleglide Citycrosser fait partie du top des vélos électriques polyvalents.

D’autant plus que son moteur sans balais de 250 W capable de délivrer un couple de 45Nm fournit la puissance nécessaire pour venir à bout de plusieurs kilomètres. Sans oublier la boîte Shimano 7 vitesses qui offrent une vitesse variable pouvant aller jusqu’à 25 km /h. Rien de tel pour profiter d’une conduite plus douce et plus facile, en particulier lors des montées.

Ajoutez à cela son autonomie de 75km/h grâce à sa batterie lithium-ion 360 Wh. Ainsi, le vélo électrique Eleglide Citycrosser vous promet de longs trajets sans risques de manquer de jus. De plus, sa batterie se recharge en moins de 7h.

Par ailleurs, pour vous assurer la meilleure expérience de conduite possible, le vélo électrique Eleglide Citycrosser vous donne la possibilité de basculer entre 5 rapports d’assistance au pédalage. À savoir : 1:0,2, 1:0,5, 1:1, 1:1,5 et 1:2. Tandis que le mode de poussée à 6 km/h, vous permet de marcher en accompagnant le vélo à la main sans le moindre effort. Aussi, ce vélo électrique embarque des disques de frein doubles. Sans parler de l’option d’arrêt automatique pour un freinage rapide et tout en douceur.

Côté technologie, profitez de l’écran LCD facile à prendre en main où vous pourrez accéder à un panel d’informations. Pour ne citer que les niveaux de puissance, la vitesse, le nombre de kilomètres réalisés ou encore le niveau de la batterie. Cet écran vous donne également la possibilité d’activer plusieurs fonctions. Et notamment l’assistance du vélo pour rendre votre conduite plus intelligente. Retrouvez également le mode push pour pousser sans effort.

Eleglide Citycrosser : le plus ergonomique de sa génération

En termes d’ergonomie, le vélo électrique Eleglide Citycrosser possède un avantage de taille par rapport à la concurrence pour son prix : les pneumatiques CST. Plus fins, ces dernières réduisent les frictions tout en offrant plus de vitesse.

Ensuite, grâce à son grand format, ce vélo est adapté aux personnes allant de 1,65 mètre à 2 mètres. Il peut également supporter jusqu’à 120 kg de charge. En outre, avec l’ajout de suspensions avant, ce produit peut s’adapter à plusieurs terrains. Entre autres, il vous permet d’affronter les routes les plus difficiles sans dommage.

En outre, pour vous garantir un maximum de confort, le vélo électrique Eleglide Citycrosser est équipé d’une selle en mousse douillette et réglable jusqu’à 1 mètre. Enfin, grâce à son poids très correct de 22 kg, ce VAE garantit une expérience de conduite très agréable.

Un prix remisé pour le plus grand bonheur des petits budgets

Pour permettre au plus grand nombre de profiter de tous les avantages des vélos électriques, la marque Eleglide vous fait profiter d’une belle remise de 100 € sur le prix de votre vélo électrique Citycrosser. En effet, à l’occasion du Black Friday, ce produit est disponible au prix de 999,999 € au lieu des 1.099,99 € habituels. Une bonne affaire à ne surtout pas manquer ! De plus, les promotions concernent tous les autres vélos de la marque.