UFC Fight Night – Cannonier vs Imavov : Comment regarder gratuitement ?

L'UFC Fight Night de Louisville s'enflamme ce dimanche ! Nassourdine Imavov, étoile montante française, défie l'Américain Jared Cannonier en tête d'affiche. Pour Imavov, c'est l'occasion en or de gravir les échelons chez les poids moyens. Un combat électrique en perspective, où chaque coup peut faire la différence. Découvrez comment regarder UFC Fight Night Cannonier vs Imavov gratuitement.

Dans l'arène de Louisville, une tempête se prépare. Ce dimanche 9 juin, l'UFC Fight Night s'embrase avec un duel explosif chez les middleweights. Nassourdine Imavov, l'étoile montante française, défie le redoutable Jared Cannonier.

À 28 ans, Imavov grimpe les échelons avec une détermination féroce. Face à lui, Cannonier, 40 ans, 4ème du classement, un vétéran coriace. Un choc des générations, un test décisif pour le Français. Victoire, et le top 5 lui tend les bras. Défaite, et son rêve de ceinture s'éloigne. Les parieurs s'agitent, les cotes Unibet s'affolent. L'octogone est prêt, les combattants aussi. Que le meilleur gagne ! Notre guide pour regarder UFC Fight Night Cannonier vs Imavov gratuitement.

Comment regarder UFC Fight Night Cannonier vs Imavov gratuitement ? Le 09 juin, tous les regards seront tournés en Louisville pour assister à la confrontation entre Cannonier et Imavov.

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russie

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru/channel/matchtv

Cannonier vs Imavov : Un duel explosif

Dans l'arène de Louisville, deux titans des poids moyens s'apprêtent à croiser le fer. Nassourdine Imavov, surnommé « Le Sniper », affronte Jared Cannonier, « The Killa Gorilla », dans un duel explosif. Ce dimanche 9 juin, l'UFC Fight Night s'embrase avec un main-event qui promet des étincelles.

Imavov, à 28 ans, incarne la nouvelle vague de l'UFC. Avec 13 victoires en 18 combats, il grimpe rapidement les échelons. Son style, un mélange de boxe technique et de lutte redoutable, fait de lui un adversaire polyvalent. Sa victoire récente contre Romain Dolidze a marqué les esprits.

En face, Jared Cannonier, 40 ans, apporte son bagage de vétéran. Descendu des poids lourds, il s'est taillé une réputation de finisseur chez les middleweights. Avec 17 victoires dont 10 par KO, sa puissance de frappe est légendaire. Il a déjà goûté aux plus hauts sommets, défiant Adesanya pour le titre en 2022. Ses deux dernières victoires, notamment contre le n°1 Sean Strickland, prouvent qu'il reste un prétendant sérieux. Cependant, sa lutte, moins affûtée, pourrait être son talon d'Achille face à Imavov.

Ce combat est un tournant pour les deux hommes. Pour Imavov, c'est l'occasion de pénétrer le top 5 et de se rapprocher du titre. Pour Cannonier, c'est une chance de rester dans la course. Cependant, l'analyse penche en faveur d'Imavov. Sa polyvalence et son endurance devraient faire la différence. Il peut alterner entre boxe à distance et grappling, gardant Cannonier sur ses gardes. De plus, sa jeunesse pourrait peser dans les rounds finaux. Pourtant, sous-estimer Cannonier serait une erreur. Son expérience et sa puissance peuvent renverser le combat en un clin d'œil.

Alors, qui va remporter la victoire ? Rendez-vous ce dimanche 09 juin.

Regardez UFC Fight Night Canonnier vs Imavov en direct et gratuitement sur MatchTV

Les fans de MMA, réjouissez-vous ! Ce dimanche 9 juin, l'UFC Fight Night met en vedette un duel explosif entre Jared Cannonier et Nassourdine Imavov. Dans l'octogone de Louisville, ces deux poids moyens promettent un spectacle intense. Frappes dévastatrices ou soumissions implacables, chaque round sera un feu d'artifice. Et la meilleure nouvelle ? Vous pourrez suivre tout ça gratuitement et en direct !

MatchTV, la chaîne russe phare des sports de combat, diffusera l'événement en exclusivité. Chaque uppercut, chaque takedown, vous ne raterez rien du combat. Seul hic : MatchTV est géo-restreint à la Russie.

Il vous suffit de choisir un serveur russe, et hop ! Vous voilà transporté virtuellement à Moscou. Peu importe où vous êtes, profitez d'un streaming fluide et sans coupure. NordVPN, c'est votre sésame pour ne rien manquer de ce choc des titans. Alors, prêts pour une soirée MMA inoubliable ? L'octogone n'attend que vous !

Quels sont les face-à-face prévus ?

Voici la carte complète de l'évènement :

Matchs Principaux :

J. Cannonier (États-Unis) vs. N. Imavov (France) – Poids moyens

D. Reyes (États-Unis) vs. D. Jacoby (États-Unis) – Poids lourds-légers

Raul Rosas Jr. (Mexique) vs. R. Turcios (États-Unis) – Poids coqs

B. Ferreira (Brésil) vs. D. Stoltzfus – Poids moyens

J. Marquez (États-Unis) vs. Z. Reese (États-Unis) – Poids moyens

M. Baeza (États-Unis) vs. P. Soriano (États-Unis) – Poids mi-moyens

Matchs Préliminaires :

L. Klein (Slovaquie) vs. T. Moises (Brésil) – Poids légers

C. Prates (Brésil) vs. C. Radtke (États-Unis) – Poids mi-moyens

J. Butler (États-Unis) vs. B. Katona (Canada) – Poids coqs

M. De La Rosa (États-Unis) vs. A. Lee (États-Unis) – Poids mouches

J. Castaneda (États-Unis) vs. D. Marcos (Pérou) – Poids coqs

D. Gomes (Brésil) vs. E. Moura (Brésil) – Poids pailles

T. Lapilus (France) vs. C. Stamann (États-Unis) – Poids coqs

R. Amanda (Brésil) vs. P. Tomar (Inde) – Poids pailles

Quand aura lieu le duel entre Barboza et Murphy ?

Les préliminaires débuteront le samedi 08 juin à partir de 23 h et la carte principale à partir du dimanche 09 juin à 02 h du matin.

Où se déroule l'évènement ?

Le championnat se déroulera à KFC YUM ! CENTER, Louisville, KENTUCKY.

