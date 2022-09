Trek bicycle dévoile Kakau Go, son vélo électrique

Trek Bicycle s’est inspiré du surf pour concevoir son électrique Electra Kakau Go qui se démarque avec une autonomie de 64 kilomètres.

Le vélo électrique est un composant majeur de la préservation de l’environnement qui constitue d’ailleurs un enjeu mondial. Trek bicycle s’est aussi lancé sur cette voie avec son Electra Kakau Go, un vélo électrique inspiré de la culture polynésienne.

Le design vintage de l’Electra Kakau Go

Trek bicycle a pensé son design en partant de l’histoire du surf de la Polynésie. La couleur chocolat du cadre est ainsi censée se référer à celle de la roche de lave des îles polynésiennes. Les divers éléments décoratifs observés sur le vélo sont quant à eux, inspirés du Kakau, l’art traditionnel du tatouage. L’entreprise a même poussé sa vision jusqu’à proposer un porte-planche de surf permettant le transport de votre vélo électrique à la plage.

Le confort et la stabilité de conduite du Trek Bicycle

Ce véhicule d’environ 21,7 kg et supportant jusqu’à 136 kg, a tout pour se classer parmi les meilleurs vélos électriques du moment. Electra Kakau Go est propulsée par une batterie de 250 h qui assure son autonomie allant jusqu’à 64 km sur une seule charge et sa vitesse de 32 kph. Des freins à disque mécanique de 180 mm et des pneus ballons de assouplit la conduite.

Il est aussi équipé d’un contrôleur LED vous indiquant à chaque fois l’état des diverses technologies intégrées et du niveau de la batterie. Vous ne risquez pas ainsi de vous faire prendre au dépourvu. Trek bicycle a aussi doté son vélo électrique d’un phare LED Spanniga et d’une béquille en alliage. Ces éléments assurent le confort et la stabilité de conduite de votre monture.

Le nouveau vélo électrique possède aussi un moteur de moyeu arrière Hyena. Vous avez ainsi droit à trois modes d’utilisation et n’avez pas à dépenser trop d’efforts. Le capteur de couple vous assiste en effet, automatiquement au pédalage pour vous éviter de dépenser top d’énergie. Trek Bicycle a aussi doté son vélo électrique de la technologie Flat Foot Technology. Elle contribue aussi à régulariser automatiquement la dépense énergétique.

