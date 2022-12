Transformez votre vélo électrique en moto-neige avec ce kit !

FasterBikes, cette société autrichienne, a conçu un kit de conversion permettant de convertir le vélo électrique en moto neige. Il peut être utilisé sur des e-bikes que sur des vélos classiques, mais ne convient pas aux vélos dont le cadre est composé de carbone.

Faire du vélo électrique pendant l’hiver peut se révéler un véritable défi en raison de la neige. Dans certains cas, la plupart des cyclistes optent pour un fat bike muni de pneus larges pour pouvoir se déplacer avec leur VTT électrique même en hiver. Mais grâce au kit S-Trax, il est possible de transformer tous les types de vélos électriques en moto neige. Zoom sur cet outil innovant.

S-Trax : un kit pour convertir un vélo électrique en moto neige

L’hiver est une saison qui nous réserve également de la glace et de la neige. Les amoureux des deux roues se retrouvent très souvent en difficulté. Si vous êtes un pilote de vélo électrique expérimenté, vous pouvez résoudre le problème assez rapidement en équipant votre vélo de pneus à crampons. Mais si vous êtes un cycliste débutant, la situation devient beaucoup plus compliquée.

Grâce au kit de conversion S-Trax, il devient possible de les transformer en snowbikes. Fabriqué par FasterBikes, ce kit se compose de 2 éléments : un ski et un crawler, remplaçant respectivement la roue avant et arrière. Le Crawler intègre un système de freinage à disque et un mécanisme de transmission à variation intégré dans le hub Enviolo Extreme. Il comprend également des chenilles en caoutchouc et des rouleaux semblables à ceux d’une motoneige. Une chaîne relie le pédalier existant du vélo à ce moyeu, tandis qu’une autre chaîne relie le moyeu à la piste du côté opposé à l’entraînement.

Le kit S-Trax ne comporte pas de moteur intégré

Contrairement à certains kits, le S-Trax ne possède pas de moteur. En effet, pour faire avancer le vélo, il exploite l’assistance électrique ou la force des jambes du cycliste. Pour un VTT électrique avec moteur, le rythme de pédalage peut atteindre 60 à 70 tours par minute avec une vitesse pouvant aller jusqu’à 30 kilomètres par heure.

Par ailleurs, la particularité du kit S-Trax par rapport aux autres solutions disponibles sur le marché tient au fait qu’il autorise le changement de vitesse pendant la conduite. Son fabricant affirme qu’il se manie plus facilement que ses homologues canadiens. Le disque de freinage attaché au pignon d’entraînement permet un freinage de la chaîne à tout moment.

Le S-Traxest adapté à des vélos ayant une fourche dont la largeur varie entre 100 et 150 mm, la chenille arrière se monte sur un cadre de 130 à 200 mm de large. Pour convertir le vélo électrique en moto neige, il faut simplement retirer les deux roues pour fixer le ski et le crawler à l’arrière. Le S-Trax permet de se déplacer dans la neige de manière confortable et sûre tout en s’amusant.

Ce kit coûte 2 399,99 € sur le site de Fasterbikes.