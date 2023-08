Transformer un vélo en électrique en quelques minutes avec cette invention ! 

E-Switchy présente ses kits de conversion pour transformer n’importe quel vélo ordinaire en vélo électrique. Faciles à installer, ces dispositifs sont plus performants que les vélos électriques standard pour une fraction du prix.

Récemment, nous avons révélé la manière de transformer votre vélo en un vélo électrique. Il est clair que les kits constituent une porte d’entrée judicieuse dans le monde merveilleux des vélos électriques. Et ce, en particulier pour ceux qui ne sont pas encore prêts à s’engager dans le coût parfois élevé d’un nouveau vélo électrique. À cet effet E-Switchy compte parmi les acteurs du secteur. Cette société propose une solution simple et fiable pour transformer un vélo standard en un vélo électrique.

E-Switchy propose des concepts révolutionnaires pour transformer un vélo classique en vélo électrique

Le prix d’un vélo électrique performant est trop élevé pour vous, ou bien vous avez déjà beaucoup investi dans un vélo et vous ne voulez pas le remplacer ? Il existe une façon très simple de transformer votre vélo ordinaire en électrique : En optant pour le meilleur kit de conversion.

En effet, ses dispositifs de micro-mobilité ont d’ailleurs gagné en popularité ces dernières années. Ils constituent des moyens de transport alternatifs. Mais une entreprise en particulier s’est rapidement fait un nom : E-Switchy. Cette startup basée à Los Angeles met au point trois kits différents. Ces derniers ont été conçus pour être compatibles avec 99% des vélos qui existent sur le marché.

Chaque dispositif permet de transformer un vélo ou tricycle traditionnel en un modèle électrique. Il faut cependant savoir que les fonctions de chaque appareil diffèrent, les unes étant plus efficaces ou plus puissantes que les autres. Mais la majorité d’entre eux ont des caractéristiques similaires, comme l’assistance au pédalage ou le contrôle de l’accélération, essentiels à la conduite d’un vélo électrique.

Kit pour transformer votre vélo en minute électrique : ses différentes caractéristiques

La plus simple d’entre elles est la Switch One. Cette dernière se fixe sur la roue avant. À cet effet, il faut simplement remplacer la roue originale par le modèle de l’entreprise. Doté d’un moteur électrique de 250W, ce kit permet de parcourir 88 km et d’atteindre une vitesse maximale de 45 km/h. Il faut prévoir 660 € pour ce modèle.

Quant à la Switch Two, elle se distingue par une batterie amovible, permettant de la monter chez soi pour la recharger aisément. Pour ce qui est du prix, celui-ci est identique à celui de la Switch One.

Futuriste, la Switch Three a une portée de 120 km. Elle se loge sous le siège du vélo, dans un étui de protection. Tandis que le moteur est situé sur la roue avant. Sa vitesse peut atteindre 45 km/h. En fait, elle a été développée pour les montées importantes, grâce à un système astucieux d’assistance au pédalage.