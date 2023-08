Comment transformer son vélo en électrique ? Guide complet !

Le vélo électrique a connu un succès fulgurant ces dernières années, tout comme les kits de conversion. Ceux-ci permettent de transformer en électrique un vélo ordinaire, tout en offrant des économies.

Affiché à 1 500 euros en moyenne, le VAE peut s’avérer assez onéreux pour certains cyclistes. Pour cette raison, certains préfèrent recourir à d’autres solutions, comme le kit de conversion. Celui-ci se compose d’une batterie, d’un moteur, d’un contrôleur et d’un écran. Une fois ces éléments installés, le cycliste peut profiter d’une expérience électrique au guidon de son ancien vélo, et ce, à un prix dérisoire. Découvrez les trois technologies actuellement disponibles.

Transformer un vélo en électrique : en quoi consiste un kit de conversion ?

Le kit de conversion est un système ingénieux qui transforme tout vélo ordinaire en modèle électrique. Il combine une batterie et un moteur, qui sont montés sur le vélo. On en distingue trois sortes de Kit :

Un moteur à la roue avant ou arrière

Le principe de cette solution consiste à intégrer un moteur électrique à la roue (avant ou arrière), directement dans la structure de votre vélo. On ajoute au cadre le contrôleur d’assistance et la batterie, accompagnés d’un voire de deux câbles. Cette solution est moins puissante, mais offre une assistance dynamique.

Meyfar propose un moteur à roue arrière de 48 V 1000 W « compatible avec la plupart des vélos ».

Kit de Conversion de Roue arrière, kit de Conversion de vélo électrique 48 V 1000 W, kit de Conversion de vélo électrique, avec contrôleur intégré

❤【Puissant et efficace】 : la v...

❤【Écran LCD】 : Améliorez votre...

627.99 €

Un moteur tout-en-un ou roue électrique

Ce modèle intègre l’ensemble du système (moteur, batterie et contrôleur) dans la roue. Il s’agit d’une alternative sans câble et moins contraignante à monter.

Présentée comme » autonome et intelligente « , elle s’active par un bouton. En outre, elle s’adapte au mode de conduite et au besoin d’assistance du cycliste.

Teebike, quant à lui, commercialise un modèle avec une autonomie de 60 km.

TEEBIKE Roue Velo Electrique, Kit Conversion en Vélo Electrique - Kit Velo Electrique Facile à Installer sans câble, Batterie inclue, Waterproof

【Installation ultra simple】: E...

【Moteur haute performance】: la...

【Batterie de grande capacité】:... Non disponible Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Un moteur intégré au pédalier

Cette solution a le même principe que la majorité des vélos électriques. Le moteur électrique est en fait couplé au pédalier. Le montage risque d’être moins aisé, mais il permet de bénéficier d’une assistance performante. Ce système repartit en outre la puissance et le poids du vélo sur son ensemble.

Bafang propose un modèle compatible avec « 99% des vélos ».

Bafang BBS02 48V750W Kit de Conversion pour Moteur de Bicyclette électrique avec Batterie Li-ION 48V 17.5AH et Chargeur 2A C18-44T

Livré avec tous les accessoire...

Compatibilité universelle: le ...

950.00 €

Kit de conversion : ses avantages par rapport au vélo électrique ?

Plus abordable

Vous avez déjà un vélo bien entretenu ? Dans ce cas, ajouter un kit de conversion coûte moins cher que l’achat d’un vélo électrique neuf. Certes, la gamme et la marque des composants influent sur le prix du kit de conversion. Toutefois, celui-ci se révèle plus avantageux que celui d’un vélo complet, à performances équivalentes.

Polyvalence du kit de vélo électrique

Après avoir installé le kit de conversion sur le vélo, ce dernier devient électrique aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous pourrez alors profiter des sensations d’un vélo électrique ou classique un autre vélo en démontant le kit.

Les kits de conversion pour vélos électriques, présentent-ils des inconvénients ?

Pour les moins bricoleurs, il vaut mieux privilégier un vélo électrique pré-assemblé. En fait, le montage d’un kit de conversion dure en général des heures.

Garanties

En général, la garantie varie en fonction des modèles choisis. Or, les pièces du kit peuvent être endommagées. En revanche, l’achat d’un VAE se fait avec au moins deux ans de garantie.

Donc si compte tenu de ces inconvénients vous souhaitez investir dans le meilleur vélo électrique, mais vous peinez à trouver un modèle pas cher ? Alors, découvrez dans ce top les 3 vélos électriques proposés à moins de 1 000 euros.

Top 3 des meilleurs vélos électriques

Moma Bikes Semi Rigide 26.2

Caractéristiques techniques Prix : 999,99€

Type: Vélo de Ville

Assistance : 5

Autonomie: 80 km

Moteur : 250W

Le Moma Bikes Semi Rigide 26.2 compte parmi les vélos électriques les plus accessibles du moment. Ce vélo se distingue par sa conception » trendy « , spécialement pensée pour les déplacements en milieu urbain. Son cadre en aluminium lui confère robustesse et légèreté. Pour 999,99 €, on dispose d’un vélo à assistance électrique equipé d’un moteur coupleux lui propulsant à 25 km/h.

Par ailleurs, ce VAE embarque une batterie amovible d’une capacité de 576Wh couvrant une distance de 80 km. En termes de confort, il dispose d’un guidon et d’une selle ajustables completé par des bracelets « ergonomiques » facilitant sa prise en main. De plus, il intègre un klaxon, un garde-boue, une béquille, un protège-chaîne et un porte-bagages arrière.

Vélo riche en équipements

Assistance plutôt souple

Difficile de retirer la batterie

TILT 500 E

Caractéristiques techniques Prix : 899€

Type: Vélo de Ville

Assistance : 3

Autonomie: 35 km

Moteur : 250W

Un vélo électrique pliant requiert une ingénierie plus poussée, se traduisant par un tarif plus élevé. Pourtant, B’TWIN propose le TILT 500 E, un VAE robuste et compact à petit prix.

Ce vélo électrique convient aux cyclistes de 1,45 m à 1,85 m. Techniquement, il dispose d’une batterie performante d’une autonomie de 35 km. Cette batterie alimente un moteur coupleux permettant de gravir une faible pente. Pliable, il se range sous le bureau ou dans le coffre de la voiture. Le TILT 500 E dispose de 3 modes de conduite et d’un accélérateur offrant une assistance supplémentaire au pédalage.

Ainsi si vous cherchez le meilleur modèle à petit prix, il s’agit d’un bon plan à ne pas manquer.

Vélo électrique pliant

Conduite confortable sans assistance

Absence de verrou pour la batterie

ELOPS 120 E

Caractéristiques techniques Prix : 799€

Type: Vélo de Ville

Assistance : 3

Autonomie: 50 km

Moteur : 250W

Pour 800 euros, le choix se résume à des vélos électriques pliants. Le ELOPS 120 E déroge plutôt à cette tendance. Proposé à 799€, il s’agit d’un vélo électrique classique. Il embarque un moteur de 250 W fournissant un couple de 35 Nm. Cette motorisation est alimentée par une batterie ayant une autonomie de 50 km.

De plus, il est plus beau que la plupart des vélos électriques de sa catégorie de prix. De plus, ce VAE surprend par le confort qu’il procure.

Un panneau de contrôle situé à gauche du guidon permet de choisir entre les 3 modes d’assistance. Il suffit de se servir du curseur à LED pour vérifier l’autonomie du vélo.

Ecran de contrôle à LED

Autonomie acceptable pour son prix

Boîte de vitesses bas de gamme